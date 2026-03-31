Las Pombo dicen adiós a su refugio familiar en un coqueto pueblo de Segovia: a la venta su casa por este 'módico' precio

La familia Pombo, encabezada por la reconocida influencer María Pombo, ha decidido cerrar un capítulo lleno de nostalgia.

Según ha adelantado en exclusiva la revista Semana y se puede comprobar en el portal idealista, la emblemática vivienda familiar en Adrados (Segovia) ya busca nuevo dueño.

El inmueble ha salido al mercado con un precio de 360.000 euros, una cifra que destaca notablemente sobre la media de la zona.

Se trata de una "encantadora casita de pueblo" que ha sido el escenario de los veranos y escapadas de infancia de María, Marta y Lucía.

Ubicada en un municipio de apenas 113 habitantes, a 150 kilómetros de Madrid, la propiedad es el refugio perfecto para quienes buscan desconexión total cerca del Mar de Pinares y las Hoces del Duratón.

¿Qué ofrece?

La vivienda no es solo una propiedad, es un pedazo de la historia de la familia que ha sido reformado para mezclar el estilo rústico con el confort moderno.

Estas son sus características principales: tiene un espacio de 200 m2 construidos cuatro habitaciones amplias y 3 baños completos. Un salón acogedor con chimenea y cocina totalmente equipada.

También un jardín "muy coqueto" con orientación sur para aprovechar al máximo el sol.

Y como extra, algo con lo que quedarás muy bien. Una casita de invitados independiente, equipada con su propio dormitorio y baño, ideal para recibir visitas con total privacidad.

Aunque Adrados fue durante décadas el lugar donde los Pombo se sentían "como en casa", sus prioridades han cambiado. El clan ha trasladado su centro de desconexión al norte, concretamente a Cantabria.

Allí, tanto María con su marido Pablo Castellano, como sus padres y sus hermanas, han adquirido nuevas propiedades para construir su nuevo "remanso de paz".

Con esta venta, los Pombo se despiden de las paredes que los vieron crecer para centrarse plenamente en su nueva vida frente al Cantábrico.