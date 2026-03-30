Un coche cae en un arroyo de un pueblo de Segovia y deja a una persona atrapada e inconsciente

Una persona ha resultado herida este lunes tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaba y caer al arroyo de Carramingo, en el término de Pradera, en la provincia de Segovia.

El aviso del suceso se recibió a las 18:13 horas, cuando varios alertantes informaron de un accidente ocurrido en el camino Somosierra.

Según las primeras informaciones, un turismo se había precipitado al arroyo y su ocupante se encontraba atrapado en el interior del vehículo e inconsciente.

Los testigos indicaron además que el coche había quedado volcado sobre uno de sus laterales y que la persona atrapada no se encontraba dentro del agua.

Hasta el lugar del incidente se movilizaron efectivos de los Bomberos de la Diputación de Segovia, la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico (SVB) y un helicóptero medicalizado para atender al herido.

Los servicios de emergencia trabajaron en el lugar para rescatar al ocupante del vehículo y prestarle asistencia sanitaria. De momento no han trascendido más datos sobre el estado de la víctima.

Emergencias sanitarias Sacyl ha enviado una ambulancia soporte vital básico, al equipo médico del Punto de Atención Continuada y un helicóptero medicalizado.