Siete heridos, entre ellos cuatro niños, en una colisión frontal entre dos turismos en el Real Sitio de San Ildefonso

Un grave accidente de tráfico ha dejado siete personas heridas este domingo tras una colisión frontal entre dos turismos en la carretera CL-601, a la altura del kilómetro 20, dentro del término municipal de Real Sitio de San Ildefonso, en la provincia de Segovia.

El siniestro se produjo en sentido Madrid, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 recibió una llamada a las 16.58 horas en la que se alertaba del choque y de que, al menos, tres personas habían resultado heridas. Además, uno de los ocupantes, un hombre de 43 años, había quedado atrapado en el interior de uno de los vehículos.

Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil de Tráfico de Segovia, los Bomberos de la Diputación de Segovia y los servicios sanitarios de Sacyl, que movilizaron un helicóptero medicalizado, una ambulancia medicalizada, dos ambulancias de soporte vital básico y otra ambulancia llegada desde Madrid.

Finalmente, los sanitarios atendieron a siete personas. El herido de mayor consideración fue el hombre de 43 años, evacuado en helicóptero medicalizado, con apoyo de la UVI móvil, al hospital Puerta de Hierro de Madrid. Junto a él, también resultaron heridas dos mujeres de 49 y 51 años y cuatro menores, dos de 10 años, uno de 8 y otro de 7, todos ellos trasladados en ambulancias de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Segovia.