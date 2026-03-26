La Diputación de Segovia exhibe músculo financiero con un superávit de 10 millones en un pleno de fuertes contrastes
Ante la moción presentada por el grupo popular, todos los diputados han mostrado su apoyo unánime al CD San Cristóbal, la EFS Valverde y al CD Segosala ante la situación sancionadora que atraviesan sus equipos nacionales.
Más información: Confirmado por la Diputación de Segovia: tendrá 21,7 millones de remanente tras liquidar el presupuesto de 2025
Lamentablemente, no es noticia que el Pleno de la Diputación de Segovia comience cada mes con un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género que, tal y como ha destacado Miguel Ángel de Vicente, “triplican las cifras del mismo periodo del año pasado con especial incidencia en la violencia vicaria”.
Así, la sesión ordinaria comenzó con un minuto de silencio por el repunte de la violencia de género y la violencia vicaria.
En el apartado político, el equipo de Gobierno del PP hizo valer su mayoría para rechazar las mociones sobre el edificio 'La Saleta' y el Servicio de Agricultura, aunque hubo unanimidad total en el apoyo a los clubes de fútbol sala sancionados.
El Pleno de la Diputación de Segovia ha dado cuenta de la liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior, arrojando unas cifras que consolidan la salud financiera de la institución provincial.
Las arcas cuentan con un remanente de Tesorería de 21,7 millones de euros, a los que se suman 671.000 euros del organismo Prodestur.
Según el informe de Intervención, la institución cerró con un superávit de 10 millones de euros, un ahorro neto del 36,72% y una ejecución presupuestaria que alcanzó el 87,73%. Además, el nivel de endeudamiento continúa su senda descendente, situándose en un residual 5,77% respecto a los recursos ordinarios.
El conflicto de 'La Saleta'
Uno de los puntos más tensos de la jornada fue el debate sobre el edificio La Saleta de Santa María la Real de Nieva. Tanto el diputado no adscrito, José Antonio Mateo, como la diputada de IU, Ana Peñalosa, presentaron mociones para exigir a la Junta de Castilla y León la rehabilitación y dotación de uso público de este inmueble histórico.
Pese al apoyo del PSOE, Vox y el otro diputado no adscrito, las propuestas chocaron con el voto en contra de los 15 diputados del Partido Popular.
Jaime Pérez (PP), también concejal en Santa María, defendió que el Ayuntamiento ya lleva cinco años trabajando directamente con la Junta y acusó a la oposición de buscar protagonismo en un asunto que ya tiene vías de solución en marcha.
"Hay demasiados actores para el guion de esta película", sentenció Pérez antes de pedir, sin éxito, la retirada de las mociones.
Tampoco prosperó la moción socialista para cubrir las vacantes en el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería. Lucía Otones (PSOE) denunció un servicio "deficitario" por falta de personal, pero el PP rechazó la propuesta argumentando que la Junta ya está agilizando los pagos y medidas.
Mientras que Vox se abstuvo tras ser rechazada una enmienda para eliminar la exigencia de cumplimiento "inmediato".