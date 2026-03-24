Segovia digitaliza su rica despensa: impulsar la competitividad de sus alimentos a través de la vista

La Diputación de Segovia da inicio a una nueva edición del Aula 5 Claves para los profesionales de la marca Alimentos de Segovia

La Diputación de Segovia, a través de su marca agroalimentaria Alimentos de Segovia, ha puesto en marcha una nueva edición del programa formativo Aula 5 Claves, una iniciativa diseñada específicamente para los profesionales adheridos al sello de calidad provincial.

El programa arrancó ayer lunes en el edificio Vicam con una sesión centrada en la estrategia digital y tendrá su continuidad el próximo 30 de marzo.

El objetivo principal de esta formación es ofrecer herramientas prácticas que permitan a los productores rurales reforzar su comunicación, mejorar la presentación visual de sus productos y fortalecer su posicionamiento en un mercado global cada vez más exigente.

Durante la jornada inaugural, la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, destacó que este ciclo formativo responde a la necesidad de acompañar a los productores en su crecimiento profesional mediante herramientas adaptadas a las nuevas formas de consumir y comunicar.

Según explicó la diputada al término de la sesión, aunque la calidad del producto es el pilar esencial, resulta fundamental saber transmitir su valor diferencial para destacar frente a la competencia.

En esta primera sesión, titulada ‘Herramientas digitales: 5 claves para dar imagen profesional a tu negocio’, una quincena de socios participó en un taller de tres horas impartido por Laura San Felipe, experta en comunicación digital. Durante la formación se abordaron claves como la organización de ideas, el uso de la imagen y el vídeo como elementos de promoción y la planificación de contenidos en redes sociales para optimizar el tiempo de los pequeños empresarios.

La formación técnica se completará el próximo 30 de marzo, en horario de 16:30 a 19:30 horas, con una segunda sesión titulada ‘Comunicación en catas: 5 claves para diferenciarte a través de tu producto’.

En esta ocasión, la experta en comunicación estratégica y neuroventas Blanca Barrio será la encargada de mostrar a los asistentes cómo convertir una degustación en una experiencia memorable para el cliente. Los contenidos abarcarán desde la creación de la identidad del producto y el relato de su historia hasta técnicas de cierre de venta que dejen huella en el consumidor.

Con el desarrollo de este Aula 5 Claves, la institución provincial reafirma su compromiso con el sector agroalimentario de Segovia, apostando por la profesionalización como vía para garantizar el éxito de los productos locales. Los interesados en asistir a la próxima cita pueden solicitar información o inscribirse a través del correo electrónico alimentosdesegovia@dipsegovia.es.