El Real Sitio de San Ildefonso lee en inclusivo: llega la III Feria del Libro Infantil y Juvenil

El próximo 28 de marzo, las calles del Real Sitio de San Ildefonso se teñirán de letras y fantasía con la celebración de la III Feria del Libro Infantil y Juvenil. Cedida

El próximo 28 de marzo, las calles del Real Sitio de San Ildefonso se teñirán de letras y fantasía con la celebración de la III Feria del Libro Infantil y Juvenil.

El evento, que tendrá como escenario principal el Patio de la Plaza del Matadero, busca consolidarse como una cita ineludible para las familias de la región, bajo la convicción de que los hábitos de lectura son, en esencia, hábitos saludables que permiten a los más jóvenes crecer fuertes y con espíritu crítico.

En previsión de posibles inclemencias meteorológicas, la organización ha dispuesto que la actividad se traslade al interior del Mercado Municipal en la Plaza de los Dolores para asegurar que la lluvia no empañe la jornada.

Esta tercera edición, impulsada por el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso junto a la Reserva de la Biosfera, la Oficina Joven Municipal y OTIUM Educación y Tiempo Libre, destaca este año por un paso firme hacia la inclusividad.

La programación no solo se centra en el ocio, sino en la accesibilidad universal, contando con una guía intérprete de lengua de signos española durante los cuentacuentos.

Además contará con la participación especial de la Editorial La Estrella Azul, perteneciente a la Asociación Autismo Ávila, reforzando el mensaje de que la literatura es un puente que debe estar abierto para todos.

Programación

La programación arrancará a las 12:00 h con la propuesta teatral "Las Principitas", de la Compañía de Teatro Ondinas Blancas, seguida a las 13:00 h por la apertura oficial de la feria.

Para dinamizar la mañana, OTIUM y la Ludoteca municipal ¡HOLA! han diseñado una Gimkana infantil literaria que promete convertir el recinto en un tablero de juego gigante.

III FERIA DEL LIBRO (1)

Tras el descanso, la actividad se retomará a las 17:00 h con los cuentacuentos signados, dando paso a las 18:00 h a uno de los hitos más emotivos del día: la presentación del audiocuento "Los Cristales del Tiempo", un proyecto realizado por los alumnos del CEIP Agapito Marazuela.

La recta final de la feria incluirá la entrega de premios del concurso Bookface a las 18:45 h —cuyo plazo de participación vía correo electrónico (otiumeducacion@gmail.com) finaliza el 26 de marzo— y el cierre musical a las 19:00 h con el cuento "El Pañuelo de la Abuela", a cargo del grupo Triguiñuelas.

Durante toda la jornada, el público podrá recorrer los stands de la Librería Ícaro, la Biblioteca del CENEAM, la Biblioteca Municipal Carlos Parrondo y el Bibliobús de la Diputación de Segovia, que se sumará a la cita a partir de las 16:30 h.

Además de las actividades, la feria contará con un nutrido grupo de autores y editoriales para la firma de ejemplares.

Entre los que destacan Ana Santos y Amaia del Campo (Pole Pole); Cristina Oleby, Silvina Eduardo y Julia Pérez (Tres Patas y Pico); Cristina Leyva (La Estrella Azul); Eva Clemente (Emonautas); y las autoras Pilar Martín San Félix y Raquel García Blázquez.

“Esta feria es mucho más que una venta de libros, es una oportunidad para que la comunidad se reúna en torno a la diversidad y la cultura”, afirman fuentes municipales.