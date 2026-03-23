Lunes de fortuna en Castilla y León: una famosa villa se lleva un buen pellizco de la Bonoloto
Un municipio segoviano reparte más de 37.000 euros en un premio de segunda categoría.
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La famosa villa segoviana de Cuéllar ha sido una de las agraciadas en el sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes.
En concreto, la administración de loterías número 2 de Cuéllar, situada en Plaza de los Coches 10, ha sido tocada por la varita de la suerte con un premio de segunda categoría de 37.313,89 euros de premio unitario.
Y han sido tres los acertantes de segunda categoría. Además de Cuéllar, otro boleto de Talavera de la Reina (Toledo) y otro en Alaquás, Valencia, han logrado este premio de 5 aciertos más el complementario de la Bonoloto.
El premio máximo, de primera categoría, ha recaído en Albacete, hasta donde han ido a parar 307.839,57 euros.