Lunes de fortuna en Castilla y León: una famosa villa se lleva un buen pellizco de la Bonoloto

La famosa villa segoviana de Cuéllar ha sido una de las agraciadas en el sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes.

En concreto, la administración de loterías número 2 de Cuéllar, situada en Plaza de los Coches 10, ha sido tocada por la varita de la suerte con un premio de segunda categoría de 37.313,89 euros de premio unitario.

Y han sido tres los acertantes de segunda categoría. Además de Cuéllar, otro boleto de Talavera de la Reina (Toledo) y otro en Alaquás, Valencia, han logrado este premio de 5 aciertos más el complementario de la Bonoloto.

El premio máximo, de primera categoría, ha recaído en Albacete, hasta donde han ido a parar 307.839,57 euros.