Confirmado por la Diputación de Segovia: tendrá 21,7 millones de remanente tras liquidar el presupuesto de 2025

La Diputación de Segovia ha confirmado este domingo, 22 de marzo, que contará para este año con 21,7 millones de euros de remanente de tesorería una vez se ha liquidado el presupuesto de 2025.

Además, por otro lado, la deuda continúa bajando y se sitúa ya en el 5,77%, lo que evidencia una evolución positiva tras haber reducido la misma en casi 33 puntos porcentuales desde 2023, cuando estaba en 38,65%.

Otros datos hechos públicos por la institución provincial corresponden al ahorro neto en relación a los recursos ordinarios, donde el porcentaje asciende al 36,72% frente al 25,96% del pasado ejercicio.

Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, también han precisado que la Diputación de Segovia cumple con todos los parámetros de deuda, estabilidad y regla de gasto.

Asimismo, ha registrado 10 millones de euros de superávit, "atendiendo a nuestra capacidad de financiación", tal y como ha subrayado el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente.

En este sentido, ha puesto en valor que "para garantizar los recursos, la institución provincial no acudió a crédito en 2025 por primera vez".

Sobre el gasto comprometido de más de 104 millones de euros, el porcentaje de ejecución llega al 87,73%, pero teniendo en cuenta el presupuesto base inicial de 2025 de 90,9 millones, hay un gasto ejecutado de 91,5 millones de euros, por lo que se sitúa en el 101,62%.

Igualmente, han precisado que se cumple con el techo de gasto por más de 1,1 millones de euros. Unas cifras que hablan de un "trabajo planificado y coral de todo el equipo de Gobierno y generador de recursos extraordinarios, llegados de fondos de otras administraciones y financiaciones plurianuales".

Para el presidente, apostar por una "mejor y mayor gestión" propicia que existan "más millones invertidos en acercar los servicios públicos donde viven los ciudadanos y más actuaciones en los pueblos en colaboración con los ayuntamientos, sin renunciar a la destacable reducción de la deuda, que a la conclusión de 2026 se situará en menos del 4%".

Para De Vicente, esto ha sido posible por el "apoyo de unos servicios técnicos, jurídicos y económicos que preferencian a la institución provincial en su gestión diaria desde el compromiso con la misma".