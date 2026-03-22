Un acertante de segunda categoría atrae hasta Castilla y León otro premio de varios miles de euros de la Primitiva
Hace pocos días, este sorteo dejaba en la Comunidad el mayor bote de su historia, más de 126 millones de euros.
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De nuevo, la Primitiva ha dejado varios miles de euros en Castilla y León. Después de repartir hace unos días en Salamanca el mayor bote de su historia, de más de 126 millones de euros, esta vez un acertante de segunda categoría ha vuelto a atraer la suerte.
En el sorteo de este pasado sábado, el agraciado se ha llevado 54.161,49 euros después de acertar cinco números más el complementario, quedándose únicamente a una cifra más del bote.
El boleto ganador se ha sellado en la Administración nº1 de Riaza (Segovia). Los números premiados han sido el 42, 47, 39, 18, 32 y 37, mientras que el complementario ha recaído en el 4 y el reintegro en el 5.
Además de en Riaza, también se han repartido premios de segunda categoría en Terrassa, Barcelona y Granada. Por otro lado, no ha habido ningún acertante del bote, por lo que en el próximo sorteo un único acertante podría llevarse 6 millones de euros.