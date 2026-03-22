Un acertante de segunda categoría atrae hasta Castilla y León otro premio de varios miles de euros de la Primitiva

De nuevo, la Primitiva ha dejado varios miles de euros en Castilla y León. Después de repartir hace unos días en Salamanca el mayor bote de su historia, de más de 126 millones de euros, esta vez un acertante de segunda categoría ha vuelto a atraer la suerte.

En el sorteo de este pasado sábado, el agraciado se ha llevado 54.161,49 euros después de acertar cinco números más el complementario, quedándose únicamente a una cifra más del bote.

El boleto ganador se ha sellado en la Administración nº1 de Riaza (Segovia). Los números premiados han sido el 42, 47, 39, 18, 32 y 37, mientras que el complementario ha recaído en el 4 y el reintegro en el 5.

Además de en Riaza, también se han repartido premios de segunda categoría en Terrassa, Barcelona y Granada. Por otro lado, no ha habido ningún acertante del bote, por lo que en el próximo sorteo un único acertante podría llevarse 6 millones de euros.