Adiós a los giros peligrosos para ir de Segovia a Madrid por el Alto del León con una nueva rotonda de un millón de euros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado el visto bueno definitivo al proyecto que transformará el cruce de la carretera N-6 a su paso por el Alto del León.

Esta obra se sitúa exactamente en el kilómetro 56,9, justo en el límite que separa las provincias de Segovia y Madrid, y cuenta con una inversión prevista de un millón de euros que ya incluye los impuestos correspondientes.

El anuncio oficial de estos trabajos se publicará de forma inminente en el Boletín Oficial del Estado.

La intención principal de esta reforma es elevar los niveles de seguridad en la zona, especialmente para eliminar el peligro que suponen actualmente los giros a la izquierda.

Para solucionar este problema, se ha diseñado una rotonda de cuarenta y seis metros de diámetro que permitirá organizar los accesos a ambos lados de la calzada.

Así será

Esta glorieta dispondrá de dos carriles de cuatro metros de ancho cada uno, asegurando además que se mantenga el carril destinado a vehículos lentos con su longitud actual para no entorpecer el tráfico en la subida.

En cuanto al desarrollo de los trabajos, las tareas no se limitarán solo al asfaltado.

El proyecto incluye la limpieza y el desbroce del terreno, la excavación de zanjas y el movimiento de tierras necesario para asentar la nueva estructura.

También se renovará por completo la señalización tanto horizontal como vertical, se instalarán nuevas barreras de protección y balizas, y se llevarán a cabo actuaciones para recuperar el entorno natural una vez finalicen las obras de construcción.