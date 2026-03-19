Activada la alerta para encontrar a Luisa, mujer de 38 años desaparecida en Cantalejo

La asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta de búsqueda urgente tras la desaparición de Luisa María O. B., una mujer de 38 años a la que se le perdió la pista el pasado 16 de marzo de 2026 en la localidad de Cantalejo (Segovia).

La organización ha calificado el caso como de alta prioridad, solicitando la colaboración ciudadana inmediata para dar con su paradero.

Según la descripción facilitada en el cartel oficial, Luisa María mide 1,55 metros de estatura, es de complexión normal y presenta el pelo negro y largo y los ojos marrones.

Cartel anunciando la desaparición SOS Desaparecidos

Las autoridades y los equipos de emergencia piden a cualquier persona que pueda tener información relevante o que crea haberla visto desde el día de su desaparición que se ponga en contacto lo antes posible a través del teléfono 868 286 726 o mediante el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.