El pueblo segoviano que recomienda a sus vecinos un kit de emergencia ante la guerra de Irán: “Hay que tenerlo al día”

Todo el mundo vive con el corazón en un puño con lo que pasa en el mundo. La incertidumbre y el temor por las guerras provoca un sinvivir que ya va teniendo consecuencias.

Por ejemplo, un pequeño municipio de Castilla y León, de poco más de 1.000 habitantes, ha decidido trasladar a sus vecinos un mensaje, que es el de prepararse ante posibles emergencias.

En concreto, el Ayuntamiento de Navalmanzano, en Segovia, ha emitido un bando en su página web recomendando a la población que disponga en sus hogares de un kit básico de supervivencia que permita resistir al menos 72 horas sin suministros esenciales.

La medida llega por los conflictos armados activos y la reciente escalada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Todo ello ha reavivado el debate sobre la preparación de la población civil ante posibles crisis.

Además, el encarecimiento de la energía, la inflación derivada de los conflictos y la incertidumbre geopolítica se están dejando sentir en el bolsillo de los ciudadanos y también en su salud mental.

Cada vez más familias reconocen vivir con preocupación constante. Hay que ver las facturas más altas, el miedo a nuevas crisis y la sensación de que el escenario internacional es cada vez más imprevisible.

Pues bien, el Ayuntamiento de Navalmanzano quiere que sus vecinos se preparen para ello. Así, ha emitido un bando municipal en el que recuerda que la recomendación no surge únicamente a nivel local.

La iniciativa se enmarca dentro de las directrices impulsadas por la Unión Europea, que en 2025 promovió por primera vez que los hogares europeos dispusieran de un kit de emergencia capaz de garantizar la autosuficiencia durante al menos tres días.

Siguiendo esas recomendaciones, el Ayuntamiento segoviano ha difundido una lista de elementos básicos que deberían formar parte de ese kit de emergencia.

Hay que tener agua embotellada (mínimo 5 litros por persona), alimentos fáciles de preparar y preferiblemente no perecederos, radio a pilas, linterna, batería de repuesto o powerbank para el móvil y un hornillo o cocina portátil con gas envasado.

También hay que tener, por supuesto, combustible, cerillas, dinero en efectivo, medicamentos básicos, pastillas de yodo, material de primeros auxilios, cinta adhesiva, extintor y artículos de higiene.

“Lamentablemente este kit de emergencia lo tenemos que tener al día por una eventual situación de emergencia”, afirma el comunicado.

El objetivo del Ayuntamiento es garantizar que cualquier familia pueda mantenerse durante al menos 72 horas en caso de cortes de suministro, emergencias climáticas o situaciones extraordinarias.

Un ex del PSOE

Hay que recordar que el alcalde de Navalmanzano, Pablo Ángel Torrego, protagonizó en junio de 2025 un giro político relevante cuando él y los seis concejales del consistorio anunciaron su salida del PSOE.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, recibe al alcalde de Navalmanzano, Pablo Torrego en una foto de archivo

La decisión, según explicaron entonces, se debió a la falta de apoyo del partido a nivel provincial, a las irregularidades denunciadas en las primarias socialistas y a un creciente desencanto con la política nacional.