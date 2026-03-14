El Espinar se viste de tradición: comienza la Fiesta de los Gabarreros, una oda de orgullo y gastronomía

La Fiesta de los Gabarreros recuerda a los lugareños del Espinar y San Rafael que bajaban hasta el pueblo los troncos de los pinos Diputación de Segovia

Algo más que una fiesta popular. Del 13 al 22 de marzo, el municipio de El Espinar (Segovia) celebra la XXVII edición de la Fiesta de los Gabarreros.

Esta festividad, que desde 2002 cuenta con el reconocimiento de Interés Turístico Regional es un acto de respeto hacia un oficio histórico que fue el motor económico y social de la comarca en tiempos difíciles.

La gabarrería, la saca de leña muerta del monte a lomos de caballería, se transforma durante diez días en un despliegue de folclore y destreza.

El programa arrancó este viernes con la inauguración de la exposición fotográfica "Alma gabarrera" y la presentación del poemario de Héctor Aún, "No es un oficio cualquiera".

El evento busca fortalecer el sentido de comunidad a través de actividades para todas las edades, incluyendo el programa "Los gabarreros en el cole", donde los alumnos locales aprenden los antiguos oficios del monte y participan en plantaciones de árboles.

El domingo 15 tendrá lugar la "Marcha de los Gabarreros", una ruta senderista que parte de La Estación de El Espinar. El sábado 21 será el turno de la marcha ciclista familiar.

El punto álgido llegará el domingo 22 de marzo con el gran desfile de carros, hacheros y caballos con leña, que culminará en la Plaza de la Constitución con la espectacular caída de un pino de unos 20 metros de altura.

Cartel de la feria

La banda burgalesa "El Nido" pondrá el toque contemporáneo con raíces tradicionales el sábado 21 en el Teatro G. Menéndez Pidal. El cierre de la fiesta correrá a cargo de la actuación de "El Mariquelo" el domingo 22.

Gastronomía

Paralelamente, se celebran las XXVII Jornadas Gastronómicas, donde diez restaurantes locales ofrecen menús especiales que rinden tributo a la cocina tradicional serrana. Platos como los judiones con matanza, la sopa castellana o el guisote de cordero serán los protagonistas.

Además, los asistentes podrán disfrutar de la comida popular "Olla Gabarrera" el último domingo en la Plaza de la Corredera, por un precio de 7 € que incluye un cuenco conmemorativo.

Como incentivo para mantener viva la estética de la zona, se sorteará una paletilla entre todos aquellos espectadores que acudan vestidos con el traje regional.

Programa de Actos

Viernes 13 de marzo

19:00 h: Inauguración de la exposición de imágenes de gabarreros, archivo de "Alma gabarrera". Pasillos del Ayuntamiento. Presentación del libro poemario de Héctor Aún "No es un oficio cualquiera" por Juan Andrés Saiz Garrido. Salón de plenos del Ayuntamiento, El Espinar.

Sábado 14 de marzo

11:00 h: Demostración de oficios tradicionales: despiece, embutidos y parrillado. Plaza de la Corredera de El Espinar con degustación después de la exhibición.

12:30 h: Concurso de coplas de gabarreros por los alumnos del Colegio Arcipreste de Hita de El Espinar. Carpa Plaza de la Corredera, El Espinar.

14:00 h: Inauguración de las XXVII Jornadas Gastronómicas de los Gabarreros.

20:00 h: Concierto de la Banda de Música de El Espinar en el Teatro G. Menéndez Pidal, El Espinar. Precio: 5€.

Domingo 15 de marzo

"Marcha de los Gabarreros": Salida desde la Plaza del Caño de La Estación de El Espinar. Información e inscripción en la Oficina de Turismo. Precio: 6,50 €, incluye almuerzo durante el recorrido (Hotel Restaurante La Viña) y en La Terraza del Herrerillo al finalizar.

14:00 h: XXVII Jornadas Gastronómicas de los Gabarreros.

Lunes 16 de marzo

17:00 a 17:30 h: Recepción de platos del XXXVI Certamen Gastronómico AACCU San Rafael - XII edición de Cocina Gabarrera. Centro Cultural de San Rafael. 17:30 h: Coloquio sobre cocina tradicional. Tras la charla, fallo del jurado y entrega de premios.

Martes 17 de marzo

12:00 h: "Los gabarreros en el cole". Plantación de árboles y exhibición con carga de leña con los alumnos del Colegio de San Rafael.

Miércoles 18 de marzo

12:15 h: Homenaje a los Gabarreros Fallecidos con la colaboración de los alumnos del Colegio Arcipreste de Hita de El Espinar. Escultura de los Gabarreros, El Espinar.

Jueves 19 de marzo

Por la mañana: Colocación del "pino gabarrero" en la Plaza de la Constitución de El Espinar.

12:00 h: "Los gabarreros en el cole". Los alumnos del Colegio Arcipreste de Hita se trasladarán al Antiguo Colegio del Arenal para disfrutar de los antiguos oficios del monte.

Viernes 20 de marzo

19:00 h: Inauguración de la Feria de Muestras. Plaza de la Corredera, El Espinar. 20:00 h: Encendido y "Antiguo baile a la luz de las teas" con dulzaina y tamboril. Caldo ofrecido por el Restaurante Jardines de la Brasería. Plaza de la Constitución, El Espinar.

Sábado 21 de marzo

10:00 h: Salida marcha ciclista familiar (Organiza CD Caloco). Inscripciones en la Oficina de Turismo.

10:30 h: Apertura de la Feria de Muestras. Plaza de la Corredera.

11:00 h: Encuentro en la Fuente de la Botella de San Rafael y almuerzo gabarrero. Exhibición de corta y carga de leña. Regreso a la Plaza de Castilla: pregón por D. Servando Hurtado González, exhibición de corte vertical y sorteo de paletilla para quienes vistan traje tradicional.

12:00 a 14:00 h: Talleres infantiles (Cáritas). Carpa Plaza de la Corredera.

14:00 h: XXVII Jornadas Gastronómicas de los Gabarreros.

18:00 a 20:00 h: Actividades de la Asociación de Comerciantes de San Rafael.

Al anochecer: Encendido del "Árbol de fuego" en la Plaza de Castilla, San Rafael. 20:00 h: Concierto del grupo "El Nido". Teatro G. Menéndez Pidal, El Espinar. Precio desde 12€.

Fiesta de los Gabarreros en El Espinar (Segovia) Turismo Castilla y León

Domingo 22 de marzo

10:30 h: Apertura de la Feria de Muestras.

11:00 h: Concentración en El Pinarillo (El Espinar). Almuerzo gabarrero.

12:00 h: Desfile de carros, hacheros, caballos con leña, arrastre de pinos y música popular hacia la Plaza de la Constitución.

12:30 h: Llegada a la Plaza de la Constitución: Nombramiento de "Gabarrero de Honor" a D. Leoncio González María. "Mención especial" a la familia de los Tejeros. "Pino de Plata" a D. Ángel González Pieras. Exhibición de corta y caída del pino (aprox. 20 metros). Concurso de peso del pino y sorteo de paletilla.

14:00 h: XXVII Jornadas Gastronómicas.

14:30 h: Comida popular "Olla Gabarrera" en la Plaza de la Corredera. Precio: 7€ con cuenco conmemorativo.

19:00 h: Actuación de "El Mariquelo". Carpa de la Plaza de la Corredera.

20:00 h: Clausura de la Feria de Muestras.