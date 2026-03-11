Diversión en la provincia de Segovia: 360 niños disfrutan del atletismo y el pádel con Deporte en Edad Escolar

Los más pequeños de todo el territorio segoviano siguen aprovechando las oportunidades de disfrute en torno a la actividad física que les propone a lo largo de todo el curso el programa de Deporte en Edad Escolar que organiza la Diputación de Segovia. Y alrededor de trescientos sesenta jóvenes deportistas participaban en las competiciones que se disputaban el pasado fin de semana

En primer lugar, tenía lugar la primera jornada de atletismo en pista que, en la tarde del sábado 7 de marzo reunía a más de cien escolares de toda la provincia, reservando a los de la capital la mañana del domingo, 8 de marzo, con la concurrencia de 128 atletas. Ese mismo día, sesenta parejas participaban en la Final Provincial de Pádel. Por tanto, otros 132 deportistas, tanto de modalidad masculina como femenina, repartidos en los cuadros de las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil.

En benjamín masculino, la victoria fue para Pelayo Osuna y Gael Álvarez, de Hontanares de Eresma, tras derrotar en la final por 1-6 a Hugo Velasco y Mario Sanz, de Navas de Oro. La final de consolación se la adjudicaron Ander Pascual y Mauro Sastre, de Samboal, ganando 6-5 a Jorge Sáez y Sergio Gil, de Palazuelos de Eresma. En benjamín femenino, Andrea Sanz y Emilia Sanz, de La Lastrilla, se adjudicaron el triunfo por 3-6 ante Amaya Baeza y Alen Simon, de Navas de Oro.

En el cuadro alevín masculino, concluían como campeones Cayetano Palomo y Bruno Cabezas, de El Espinar-San Rafael, al vencer por 6-1 a Sergio Mamani y Hugo Carboneras, del mismo municipio. En la final de consolación, se imponía la pareja también espinariega formada por Carletes Zárate y Aleix Gil, que vencían 3-6 a Diego López y Álex Sanz, de La Lastrilla. En alevín femenino, victoria para Julia López y Ainara Pascual, de La Lastrilla, que firmaron un 4-6 en la final frente a Lidia García y Paula Yagüe, de Espirdo; mientras que, en la final de consolación, fue la pareja de Emma Sánchez y Noa Rincón, de Palazuelos de Eresma, las que ganaron 5-6 a Inés Manso y Manuela Manso, de Valverde del Majano.

En infantil masculino, la competición dejó a Mario Cabezas y Alfredo García, de El Espinar-San Rafael, como vencedores por 6-3 ante sus vecinos Alejandro Sanz y Cayetano Palomo. En la final de consolación, Daniel Arévalo y Mario de la Fuente, de Carbonero el Mayor, vencían por 6-2 a Mauro Jiménez y Santiago Martín, de La Lastrilla. En infantil, pero femenino, triunfo para Valle Sanz y Carla Martínez, de Espirdo, sobre Carlota Matuta y Blanca Matute, de El Espinar-San Rafael, en una final que concluyó con el marcador de 2-6.

El cuadro cadete masculino se completó con Lucas de Antonio y Mario Manzanas, de Navas de Riofrío, como campeones, tras una final que terminó 6-4 frente a los espinariegos Daniel Palomo y Álvaro Pardo. La final de consolación quedó en manos de Diego González y Marco Correa, de El Espinar-San Rafael, al ganar 6-3 a Hugo Nobel y Jairo González, de ese mismo municipio. También es de allí la pareja compuesta por Daniel Galán y Rafael Palomo, que finalizó con la victoria de categoría juvenil masculino, tras firmar un 3-6 en la final ante Jorge Cruz y Ángel Gutiérrez, de Concepcionistas.

Por otro lado, este sábado, día 14 de marzo, está previsto el desarrollo de la Final Provincial de Orientación Escolar, en el Parque del Cementerio de la capital segoviana, a partir de las 9:15 horas. Asimismo, desde las 17:00 horas, la piscina climatizada José Carlos Casado acogerá la Final Provincial de Natación. Y ese mismo día, en la localidad zamorana de Zarapicos, se va a disputar el Campeonato Regional de Campo a Través Escolar. Una cita en la que la representación segoviana va a correr a cargo del CEIP Villalpando -de la capital-, en categoría infantil, y del IES Vega del Pirón -de Carbonero el Mayor-, en categoría cadete.