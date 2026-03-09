Feijóo defiende su bajada de impuestos para que no "pierdan las familias y gane el Gobierno": “Con los eslóganes no se come"

Si el pasado sábado Pedro Sánchez atacaba a Alberto Núñez Feijóo por “apoyar” la guerra en Oriente Medio y las consecuencias económicas que tendrá para empresas y trabajadores, hoy el Partido Popular ha anunciado un paquete de medidas fiscales para paliar la subida de precios y ha calificado de “injusto” que con la inflación “pierdan las familias y gane la recaudación del Gobierno".

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un acto de campaña en la localidad segoviana de Riaza ha asegurado que “con los eslóganes no se come, no se llena el depósito del coche, no se afronta mejor el coste de la vida ni se pueden pagar las facturas”.

“Nosotros proponemos bajada de impuestos y ellos proponen eslóganes. Es la diferencia entre la política útil e inútil”, aseveró.

El líder de los populares ha explicado que sus propuestas pretenden revalorizar los sueldos con la bajada del IRPF, bajar al 10% el IVA de la energía y suprimir el impuesto de generación eléctrica. Un ahorro que, según indicó, supondría un ahorro de 900 euros por familia/año.

Así, expresó su deseo de que mañana en el Consejo de Ministros se lleve a cabo esa bajada de impuestos que están pidiendo desde el PP, aunque desde el Gobierno ya se ha anunciado que están trabajando en un paquete de medidas para afrontar los efectos de la guerra en Irán y la ministra María Jesús Montero ya ha criticado que parezca “una competición”.

Por otra parte, en relación a la información publicada hoy por El País en el que se daba a conocer que 700 asesores trabajan para Sánchez en Moncloa, asegura que “Hace falta mucha maquinaria para tapar la podredumbre que genera el sanchismo”.

Así, ha lamentado que las 700 personas que trabajan en la “fábrica del bulo tienen mucho trabajo y tendrán en las próximas semanas” porque, asegura, se dedican a “hacer eslóganes y a ver cómo podemos cambiar de conversación e intoxicar” para no hablar de los escándalos que rodean al presidente del Gobierno.

Voto para el "antídoto contra el bloqueo"

Feijóo cargó duramente en su intervención contra Vox al asegurar que “nadie puede entender que Vox sea útil a la izquierda y a Pedro Sánchez y que haya votado con PSOE y Podemos para bloquear Extremadura. Vox estafa a sus votantes dando alegría al sanchismo”.

Por ello, propuso en Castilla y León “votar al antídoto contra el bloqueo, a Mañueco, el único que puede gobernar el 16 de marzo”, añadió.

Porque subrayó que en Castilla y León solo Mañueco pide el voto para gestionar. El PSEO para ver si el PP no gana por mucho; los de Podemos, Sumar e IU para intentar sacar algún voto y un procurador y Vox para bloquear el gobierno de Castilla y León. ¿Con qué cara se pide el voto para que el Gobierno no funcione?”, se preguntó.

El líder de los populares, que en esta jornada ha visitado, además de Riaza, Nava de la Asunción, Cuéllar y Cantalejo subrayó que la gestión de Mañueco “tiene resultados” frente a los que “ahora tienen grandes ideas”, pero bloquearon los Presupuestos de la Comunidad.

Y es que Feijóo recordó que lo más importante cuando un político finaliza el cargo es poder mirar a la gente a la cara y poder pasear por las calles de España, pero el presidente del Gobierno -dijo-“no puede salir del palacio de la Moncloa”.