Una espectacular granizada deja un accidente con cinco heridos, entre ellos tres niños, en un pueblo de Segovia

Diez llamadas han alertado al 112 de una gran granizada que ha provocado varias colisiones en ambos sentidos del kilómetro 55 de la A-601 en Cuéllar, en la provincia de Segovia.

Un turismo se ha salido de la vía y ha volcado en sentido Valladolid con cinco heridos. En sentido Segovia ha habido también una colisión múltiple con unos siete u ocho vehículos implicados y, en principio, nadie requiere asistencia.

Desde la sala del 1-1-2 se informa a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia, a los Bomberos de la Diputación de Segovia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil, un equipo médico de Cuéllar y dos ambulancias soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario atiende finalmente a cinco personas, una mujer de 34 años, un varón y tres menores de 1, 7 y 12 años, que son trasladados posteriormente al Complejo Asistencial de Segovia.