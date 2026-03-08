Una espectacular granizada deja un accidente con cinco heridos, entre ellos tres niños, en un pueblo de Segovia
El suceso se ha producido en la tarde del sábado a las 17:24 horas.
Diez llamadas han alertado al 112 de una gran granizada que ha provocado varias colisiones en ambos sentidos del kilómetro 55 de la A-601 en Cuéllar, en la provincia de Segovia.
Un turismo se ha salido de la vía y ha volcado en sentido Valladolid con cinco heridos. En sentido Segovia ha habido también una colisión múltiple con unos siete u ocho vehículos implicados y, en principio, nadie requiere asistencia.
Desde la sala del 1-1-2 se informa a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia, a los Bomberos de la Diputación de Segovia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil, un equipo médico de Cuéllar y dos ambulancias soporte vital básico.
En el lugar, el personal sanitario atiende finalmente a cinco personas, una mujer de 34 años, un varón y tres menores de 1, 7 y 12 años, que son trasladados posteriormente al Complejo Asistencial de Segovia.