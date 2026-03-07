Muere una joven de 20 años y hay tres heridos más tras chocar contra un muro en un accidente fatal en Segovia

Una mujer de 20 años ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas tras la colisión de un turismo contra un muro en el kilómetro 32 de la SG-342, en la localidad segoviana de Nava de la Asunción.

La sala de Emergencias del 112 recibía la llamada del suceso a eso de las 05:45 horas de este sábado, 7 de marzo. El alertante informaba de que había varias personas heridas y una de ellas estaba atrapada dentro del vehículo.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia, a los Bomberos de la Diputación de Segovia y, por proximidad, a los bomberos de la Diputación de Valladolid, y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil, un equipo médico de la zona y dos ambulancias soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de una mujer de 20 años y ha atendido a otras tres personas, una mujer de 18 años que es trasladada en UVI móvil, una mujer de 21 años que es trasladada en ambulancia soporte vital básico con el personal médico de primaria.

Y por último, a un varón de 30 años que es trasladado en ambulancia soporte vital básico con enfermera de la UVI móvil, todos al Complejo Asistencial de Segovia.