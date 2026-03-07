La Diputación de Segovia protege a los jóvenes frente a los males de las redes sociales: 400 alumnos participan

La Diputación de Segovia, a través de su departamento de Juventud, está llevando un año más el programa de prevención en redes sociales a los centros de Educación Secundaria Obligatoria de la provincia, con el objetivo de fomentar un buen uso de las mismas.

Estos talleres, impartidos por la cooperativa EnProceso, ofrecen sesiones dinámicas con el fin de dotar de competencias básicas a los jóvenes, de entre doce y quince años, para que hagan un buen uso de las redes en Internet, así como concienciarlos acerca del uso del teléfono móvil.

El proyecto ya se ha puesto en marcha durante el mes de febrero en el I.E.S. Duque de Alburquerque en Cuéllar, I.E.S. Peñalara en El Real Sitio de San Ildefonso y C.E.O. Mirador de la Sierra en Villacastín. En ellos, casi cuatrocientos alumnos han recibido técnicas de sensibilización sobre el uso excesivo del móvil, así como orientación en materia jurídico legal sobre las consecuencias del ciberacoso y otras conductas ilegales en redes sociales. En este aspecto, el diputado de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, ha destacado “la importancia de sensibilizar a los más jóvenes sobre las consecuencias legales que puede llegar a tener el contenido volcado en los grupos de WhatsApp, así como el procedimiento para denunciar acciones que afecten a su integridad”.

Desde la empresa que desarrolla el programa echan en falta la supervisión familiar del uso de las redes sociales en los menores y destacan que lo habitual “sigue siendo la entrega del móvil en el paso de sexto de primaria a primero de ESO”. Sin embargo, Javier González, de EnProceso, ha observado cómo “se ha visto reducido el número de redes sociales usadas habitualmente por los adolescentes, que pasa de ocho de media a tres, sin contar videojuegos online”.

El proyecto, cuya inversión asciende a los casi diez mil euros, se desarrollará hasta el mes de mayo con una previsión de participación de nueve centros más entre los que se encuentran el I.E.S. Vega del Pirón en Carbonero el Mayor, I.E.S. Hoces del Duratón en Cantalejo o I.E.S. Jaime Gil de Biedma en Nava de la Asunción, entre otros. Esta iniciativa es una muestra más del compromiso de la institución provincial con la juventud, promoviendo su desarrollo integral y brindándoles herramientas para afrontar los retos del entorno digital de manera segura y responsable.