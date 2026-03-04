La batalla de un pueblo de Segovia para no perder su antiguo colegio: “La Casa Real se ha interesado por el tema”

En Santa María la Real de Nieva (Segovia), existe un edificio histórico que está lanzando un SOS. El antiguo colegio de la Saleta, cerrado y desmantelado desde hace seis años, se deteriora ante la impotencia de sus vecinos que intentan que esto no sea así.

Lo que comenzó como una preocupación patrimonial ha derivado en una denuncia política en plena campaña electoral en Castilla y León.

La plataforma ciudadana ‘Salvemos la Saleta’, surgida hace algo más de un año, acusa a las administraciones de incumplir compromisos básicos y de mantener una “incomprensible parálisis” ante una solución que, aseguran, está “al alcance de la mano”, explica Alberto Andrés Aguirre, portavoz de la plataforma.

En abril del pasado año, representantes de la Junta de Castilla y León, que es el titular del inmueble, de la Diputación de Segovia y del Ayuntamiento mantuvieron una reunión con miembros de la plataforma.

Según relatan los vecinos, en ese encuentro se asumieron dos compromisos. El primero el de acometer una reparación urgente del tejado antes de la llegada del mal tiempo y facilitar el traspaso del edificio al municipio si este encontraba una solución viable. Pues bien, denuncian que ni lo uno ni lo otro se ha materializado.

“El edificio está abandonado a su suerte”, denuncia el portavoz. Mientras tanto, el deterioro avanza y con él el temor a perder un activo que durante décadas tuvo un importante valor económico, social y cultural para la zona.

Inversores a la espera

La movilización vecinal ha tenido, no obstante, un efecto inesperado. Ha sido la aparición de inversores interesados en rehabilitar el inmueble. Sin embargo, según los portavoces ciudadanos, ni se les ha recibido oficialmente ni se les ha permitido visitar el interior del colegio para evaluar su estado.

“Hay una solución posible y no se entiende que nadie la explore”, insisten. Algunas autoridades, afirman, han alegado falta de competencias o responsabilidad directa sobre el asunto.

El resultado práctico es que, casi un año después de los compromisos públicos, no se han iniciado obras de urgencia ni se han dado pasos administrativos para un eventual traspaso o negociación.

Especialistas consultados por la plataforma estiman que una intervención provisional —retejado e impermeabilización de las zonas afectadas— podría rondar los 5.000 euros. “Una cifra que resulta modesta si se compara con el coste patrimonial y simbólico de dejar perder el edificio”, explica Andrés.

La campaña vecinal ha ido más allá del ámbito municipal. La preocupación ha llegado a la Casa Real y al Procurador del Común, que han trasladado a la Junta el malestar ciudadano. Aunque ambos carecen de competencias ejecutivas en este caso, su intervención ha sido interpretada como un respaldo moral para el pueblo.

En paralelo, la Secretaría de Vivienda de la Junta respondió a una de las comunicaciones señalando que estudiaría el asunto en coordinación con la Consejería de Educación. Coincidiendo con la cercanía electoral, la administración autonómica ha mostrado recientemente disposición a recibir a los inversores, un movimiento que los vecinos observan con cautela.

Entre los grupos políticos, solo Izquierda Unida de Segovia se ha puesto en contacto directo con la plataforma, según se informó en asamblea.

Una asamblea y una estrategia

El pasado encuentro vecinal, celebrado esta misma semana en el salón de plenos municipal con la asistencia de unas treinta personas, sirvió para analizar la situación y definir nuevas acciones. El orden del día abordó tres cuestiones: últimas noticias, campaña de pancartas y propuestas de actuación.

Las pancartas, 50 de balcón en un primer pedido, una bandera para la valla del edificio y una lona instalada sobre la puerta del Café España ,se han convertido en un elemento visible del conflicto.

Ya se ha encargado una segunda remesa y una gran lona para la entrada del municipio. La financiación, explican, procede de aportaciones vecinales y donaciones, cuyos justificantes serán publicados en el blog de la plataforma.

Pero el debate fue más allá de la visibilización simbólica. Con las elecciones autonómicas del 15 de marzo en el horizonte, los vecinos han decidido intensificar la presión mediática a escala regional y nacional.

Consideran que el caso de la Saleta ejemplifica un modelo de gestión que contribuye a la despoblación de la llamada “España vaciada”: recursos infrautilizados, desatención institucional y falta de diálogo.

Asimismo, acordaron asistir de forma pacífica a visitas y mítines de los distintos partidos para exigir un posicionamiento claro. Entre las medidas previstas figuran también pegatinas y carteles con códigos QR que enlacen a la información detallada del caso.

El manifiesto difundido por la plataforma también plantea una crítica más amplia sobre el funcionamiento interno de los partidos y la distancia entre representantes y representados. “No hay que pedir menos democracia sino más”, sostienen, en alusión a lo que consideran un déficit de participación y rendición de cuentas.

Para muchos vecinos, el antiguo colegio de la Saleta es mucho más que un inmueble. Es un símbolo de identidad y una oportunidad de desarrollo que podría frenar, aunque sea modestamente, la sangría demográfica de la comarca.