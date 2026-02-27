Irene Montero a Yolanda Díaz: “Ha decidido marcharse y le deseo lo mejor”

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha acompañado al candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por Podemos-Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas en la concentración por la sanidad pública convocada por Marea Blanca de Segovia.

Una convocatoria a la que también ha asistido Carlos Gil, candidato de Podemos-Alianza Verde por Segovia a los comicios del 15 de marzo.

Montero ha hablado sobre la decisión de Yolanda Díaz de renunciar a liderar el nuevo Sumar y no será candidata a las elecciones generales de 2027, afirmando que “han tenido muchos desencuentros políticos” en “dos proyectos distintos” pero “ha decidido marcharse y le deseo lo mejor”.

“La clave de lo que está pasando estas semanas es que la gente tiene ganas de izquierda. Eso es a lo que tenemos que prestar atención y ser capaces de poner en pie. Muchos años se nos ha dicho que había que dejar las pancartas y que el problema del país era la izquierda. Que el problema era el feminismo. Cuando se ha cuestionado a la izquierda para que no haya asesinatos machistas. Durante mucho tiempo a la gente se le ha trasmitido que el problema del país es la izquierda y que ser fascista es algo normal”, ha afirmado Montero.

Ha añadido que se ha querido dar a entender que “privatizar es normal y que el problema es ser feminista, o hacer ruido”. Pese a la campaña hay “mucha gente en España que necesita izquierda”.

Sobre la Sanidad en Castilla y León y Mañueco

“Es muy evidente que el Gobierno en Castilla y León es Demoliciones Mañueco. No hay más que ver y escuchar a las personas que han estado enfermas en Segovia que cuentan cómo no hay una unidad de estancias medias para recuperarte si te han operado. Faltan camas y hay especialidades en las que te tienes que ir a otra provincia. Se está chantajeando a la gente”, ha afirmado Irene Montero, en Segovia y hablando de sanidad.

La de Podemos ha apostado por “reforzar lo público” y ha asegurado que “el bienestar de la gente depende de una sanidad pública fuerte y esto no puede seguir siendo Demoliciones Mañueco”.

“Es lo que estamos viendo en el Estado. Ayer, el PP y Vox con Junts se cargaban el escudo social. Las derechas en este país votan contra el Salario Mínimo y en contra de pensiones, del transporte gratuito. En contra de todo lo que hace que la gente tenga una buena vida”, ha insistido.

Ha recalcado que ayer se votó para que “se pudiera desahuciar a 60.000 familias vulnerables y que no se puedan controlar los precios”. Para ella ha llegado el momento de “desenmascarar a la derecha”.

“Luego te salen con los therian, con el burka, con los migrantes y okupas. Quienes están creando los problemas graves de nuestra sociedad es una derecha que protege a las grandes fortunas de este país y que se está haciendo de oro, a costa de que la gente no pueda llegar a fin de mes. Que nadie tenga miedo de desenmascararles. No son los okupas los que votan contra el escudo social haciendo que se desahucie a 60.000 personas vulnerables, es la derecha”, ha incidido la eurodiputada de Podemos.

Ha asegurado que “hay que parar a la derecha” y ha insistido a los castellanos y los leoneses en que Podemos “ha sido la única voz que ha dicho lo que había que decir a Mañueco y al PP” y que la gente “se merece que no todo sea PP y Demoliciones Mañueco”. Para eso cuentan con Podemos.

Votos de derechas

Sobre la mayoría de los votos a la derecha que se están dando en las últimas elecciones, Montero ha recordado al “15-M” y a las “calles llenas” de “ciudadanos libres que no querían ser mercancía de políticos y banqueros”.

“Las primeras elecciones tras ese gran estallido social las ganó el PP por mayoría absoluta. Los cambios, a veces, tardan en llegar. No hay que renunciar a dar una batalla por las cosas justas. Las personas van siempre primero, aunque se pierda”, ha afirmado.

Ha apostado por la “pelea” para “adquirir los derechos” que la derecha “se empeña en arrebatar” y que trabajan “con esperanza cuando las cosas van bien o no”.

“Si algo sabe la gente de Castilla y León es que la persona que ha dado batalla en las Cortes ha sido Pablo Fernández y Podemos. Nos ofrecemos a ser la voz de miles de personas que quieren servicios públicos y que Demoliciones Mañueco no destroce esta Comunidad Autónoma. El objetivo es que la derecha y Demoliciones Mañueco deje de destrozar Castilla y León”, ha añadido sobre la no unión con Izquierda Unida.

Sobre Iñigo Errejón

Irene Montero ha hablado también de Iñigo Errejón. Asegurando que “pese a la fortísima reacción antifeminista de los últimos años” y los que dicen que “las feministas están destrozando la vida de hombres con denuncias anónimas” que el “feminismo se sigue abriendo paso”.

“Cada vez hay menos mujeres que quieren permanecer en silencio y, más que rompen el silencio y buscan a otras mujeres y confían en avances institucionales que les dan más derechos que los que tenían antes. Eso es con lo que hay que quedarse”, ha afirmado.

Incluso, ha añadido, con la campaña que las derechas han hecho contra la Ley del Solo Sí es Sí, esta semana se aprobaba en el Parlamento Europeo una “definición de consentimiento exactamente igual a la aprobada en España con la Ley del Solo Sí es Sí” y con el “voto favorable del PP”.

“Lo que aquí cuestionaron, en Europa votan a favor porque es obligación legal, luchar contra las violencias sexuales y que el consentimiento esté en el centro”, ha explicado, añadiendo que “el feminismo lo cambia todo a pesar de la derecha”.

La regularización de los migrantes

Ha añadido que “necesitamos izquierda en este país y en Castilla y León para parar a Demoliciones Mañueco” y “esa es la tarea en la que estaremos centradas” con “fuerzas modestas” y siendo “responsable de la medida más importante de la legislatura” que es “la regularización para más de medio millón de personas migrantes que están siendo esclavizadas por los señoritos de PP y Vox”.

“Gracias a ese acuerdo impulsado por Podemos con la Plataforma de Regularización Ya van a poder tener papeles. Estamos dedicadas a que los votos, muchos o pocos, tengan la fuerza de transformar la sociedad”, ha finalizado Montero.