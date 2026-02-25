Una fiesta única con 27 años de historia en un pueblo de Segovia: reivindica el oficio forestal y el orgullo serrano

Imagen de la presentación de la Fiesta de Los Gabarreros de El Espinar. Fotografía: Diputación de Segovia.

El Espinar (Segovia) ultima los preparativos con el fin de celebrar la 27ª edición de la Fiesta de los Gabarreros, declarada de Interés Turístico Regional y que refuerza la identidad serrana y el vínculo del municipio con el oficio forestal y también con el monte.

La programación se va a prolongar desde el 13 de marzo hasta el 22 del mismo mes. Combinará propuestas culturales, educativas y festivas, con especial atención a la implicación de los más jóvenes y también al relevo generacional.

Se ha anunciado que en esta edición la condecoración Pino de Plata recaerá en Ángel González Pieras, director general de Turismo de la Junta de Castilla y León.

El pregón de honor será pronunciado por Servando Hurtado, vecino de El Espinar y parte activa en la creación y desarrollo de la fiesta desde sus inicios, especialista e historiador de la villa.

Además, la fiesta nombrará Gabarrero de Honor a Leoncio González María, en reconocimiento a su trayectoria como gabarrero, y realizará una mención especial a la familia de los ‘Tejeros’ por sus trabajos en el monte y su colaboración activa con la celebración.

Los actos comenzarán el viernes 13 de marzo con la presentación del poemario ‘No es un oficio cualquiera’, de Héctor Aún, a cargo de Juan Andrés Saiz Garrido. El sábado tendrá lugar el tradicional concierto de la Banda de Música de El Espinar en el Teatro Menéndez Pidal, que concluirá con la interpretación de la ‘Jota Gabarrera’, obra de Federico Ruyra, bailada por el Grupo de Danzas de El Espinar.

Esa misma jornada, por la mañana, se celebrará una degustación de platos típicos de matanza y el concurso infantil de ‘Coplas Gabarreras’ en la carpa de la Plaza de la Corredera. El domingo se desarrollará la Marcha de los Gabarreros, que retoma su recorrido habitual hacia la Casa de las Campanillas y concluirá con el tradicional almuerzo gabarrero.

Entre el primer y el segundo fin de semana se celebrarán concursos gastronómicos, el homenaje a los gabarreros fallecidos el miércoles dieciocho de marzo y diversas actividades como charlas, plantaciones de árboles, talleres infantiles y demostraciones de corta en los colegios del municipio.

La implicación de las nuevas generaciones volverá a ser una de las señas de identidad de esta vigesimoséptima edición. Los escolares participarán a través de plantaciones, coplas y exhibiciones, mientras que jóvenes cortadores como Unai, Javi o Alonso representan el relevo generacional de la fiesta. También el alumnado del IES María Zambrano colaborará con la venta de productos promocionales.

Actos centrales

El viernes 20 de marzo se celebrará el baile a la luz de las teas en la Plaza de la Constitución, precedido por la inauguración de la Feria de Muestras, que permanecerá abierta durante todo el fin de semana.

El sábado 21, los actos se desarrollarán principalmente en San Rafael, con una marcha familiar en bicicleta de montaña y exhibiciones de tala, desrame y arrastre en el entorno de la Fuente de la Botella. A mediodía, en la Plaza de Castilla, Servando Hurtado pronunciará el pregón que dará inicio oficial a la fiesta, tras el cual tendrán lugar exhibiciones de corta horizontal y vertical. Por la tarde se encenderá el “árbol de fuego” en la misma plaza.

El domingo 22 de marzo, jornada central de la celebración, cortadores, dulzaineros, arrastradores y el Grupo de Danzas de El Espinar se concentrarán en el Parque de El Pinarillo antes de iniciar el desfile hacia la Plaza de la Constitución, donde se desarrollará el acto protocolario de entrega del Pino de Plata y el nombramiento del Gabarrero de Honor.

Uno de los momentos más destacados será la trepa a un pino de veinte metros instalado en la plaza, cuya copa será cortada en recuerdo de las prácticas tradicionales de los antiguos gabarreros. Posteriormente, el ejemplar será talado manualmente con tronzado, desramado y pelado. La programación concluirá por la tarde con un concierto del Mariquelo de Salamanca, en la carpa de la Plaza de la Corredera.

El diputado de Turismo y alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, ha señalado que “la Fiesta de los Gabarreros es parte esencial de la identidad de nuestro municipio y un ejemplo de cómo una tradición ligada al monte puede convertirse, durante veintisiete años, en un referente cultural y turístico para toda la provincia. Desde la Diputación de Segovia continuaremos respaldando aquellas celebraciones que nacen de la historia y del compromiso de sus vecinos, porque forman parte de la estrategia de promoción ligada a nuestras raíces y a nuestros recursos naturales”.

La Diputación, a través Turismo de la Provincia de Segovia, mantiene así su apoyo a los municipios que impulsan eventos vinculados a la identidad y a los oficios tradicionales, reforzando una oferta turística ligada a la cultura, la naturaleza y las tradiciones vivas del territorio.