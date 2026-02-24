La Primitiva busca al ganador de su mayor bote de la historia con más de 113 millones y reparte suerte en Segovia

Administración de Segovia que ha dado el premio de La Primitiva. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

En el Sorteo de la Lotería Primitiva de este lunes, 23 de febrero, no se han registrado boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos y el reintegro), ni tampoco de Primera Categoría, con seis aciertos.

Por lo que el fondo destinado a ambas categorías se va a ofrecer como bote en el próximo sorteo donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial va a poder ganar 113.500.000,00 euros, siendo este el mayor bote de la historia del sorteo.

De segunda categoría (cinco aciertos y el complementario), existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 7 de Ferrol (A Coruña) y en el despacho receptor número 70.490 de Segovia, situado en Prado, 33.

Los agraciados o agraciadas se van a llevar un premio que asciende a los 86.896,02 euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números 39-16-04-45-37-12 con el complementario el 44 y el reintegro el 9. El joker ha sido el 5580403.