La Primitiva busca al ganador de su mayor bote de la historia con más de 113 millones y reparte suerte en Segovia
Más de 86.000 euros que vuelan para la capital segoviana.
Más información: Un pueblo de Ávila se lleva un gran premio y mira al mayor bote de la historia de La Primitiva con 107 millones
En el Sorteo de la Lotería Primitiva de este lunes, 23 de febrero, no se han registrado boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos y el reintegro), ni tampoco de Primera Categoría, con seis aciertos.
Por lo que el fondo destinado a ambas categorías se va a ofrecer como bote en el próximo sorteo donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial va a poder ganar 113.500.000,00 euros, siendo este el mayor bote de la historia del sorteo.
De segunda categoría (cinco aciertos y el complementario), existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 7 de Ferrol (A Coruña) y en el despacho receptor número 70.490 de Segovia, situado en Prado, 33.
Los agraciados o agraciadas se van a llevar un premio que asciende a los 86.896,02 euros.
La combinación ganadora ha sido la formada por los números 39-16-04-45-37-12 con el complementario el 44 y el reintegro el 9. El joker ha sido el 5580403.