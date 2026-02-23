El Imserso se fija en el modelo de atención de la Diputación de Segovia: "Actuaciones que impactan en la calidad de vida"

Imagen de la visita de técnicos del Imserso al Centro de Servicios Sociales La Fuencisla de la Diputación de Segovia

Un grupo de profesionales técnicos del Imserso se ha fijado en el modelo de atención centrado en las personas que desarrolla la Diputación de Segovia. En concreto, han visitado el Centro de Servicios Sociales La Fuencisla, que depende de la institución provincial, donde han sido guiados por su directora, Cristina Vicente.

La visita les ha brindado la oportunidad de conocer el funcionamiento de las dependencias provinciales y, especialmente, el modelo de atención centrado en las personas. Además, la iniciativa ha tenido un componente especial, ya que entre los profesionales del Imserso estaba la antigua directora de La Fuencisla, Carmen Galán, que está enmarcada en el proceso de cambio cultural en los cuidados en el que, también en el ámbito de sus centros residenciales, está involucrado el organismo estatal.

Según ha apuntado Cristina Vicente, este contexto ha favorecido un "valioso intercambio técnico sobre experiencias, aprendizajes y retos comunes en la transformación de los cuidados de larga duración".

Bajo este punto de vista, la delegación madrileña ha podido salir del centro con una "idea muy clara" sobre el cambio organizativo y cultural, orientado a "existir junto a las personas" y que ha impulsado el área de Asuntos Sociales de la Diputación de Segovia en los últimos años a través de los planes de Acción Local, Compromiso 20.20 y Estrategias de Innovación 21-25.

Con ellos, cabe recordar, se ha buscado los mejores acompañamientos para quienes viven en los centros provinciales. Durante la jornada, los profesionales y directora del CSS La Fuencisla explicaron la evolución del proceso de transformación que se inició hace más de 15 años.

Un proceso que tiene como objetivo situar a la persona en el centro de la atención y avanzar hacia un modelo de cuidados de larga duración que se base en la autonomía, la dignidad y el bienestar.

La directora del centro ha destacado que con el modelo se pone el foco "en lo importante para cada persona y en la afectividad consciente, entendida como la presencia profesional basada en la cercanía, el respeto y la consciencia en el acompañamiento". "Y esa idea es la que hemos intentado transmitir a los profesionales de Imserso", ha incidido Vicente.

Este enfoque centrado en la persona se concreta en "actuaciones que impactan directamente en la calidad de vida", poniendo como ejemplo el apoyo y la promoción del cuidado de la imagen corporal y la autoestima, la personalización de habitaciones y pertenencias, la participación de las personas en la organización del centro y en la comunidad o la implicación de las familias, entre otras.

"Como hacemos con otras visitas de grupos técnicos, hemos podido compartir y mostrarles cómo este enfoque permite conocer a la persona en profundidad, generar seguridad emocional y vínculos significativos, comunicarse de forma cercana o facilitar la autonomía y la participación para favorecer el bienestar", ha añadido Vicente.