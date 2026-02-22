Fallece un montañero en la vertiente segoviana de la Bola del Mundo: sufre una fatal caída y choca contra un árbol

Rescate en la vertiente segoviana de La Bola del Mundo

Un montañero, de 63 años, ha fallecido hoy tras sufrir una caída en la vertiente segoviana de la Bola del Mundo y golpearse contra un árbol, en el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

El suceso tuvo lugar sobre las 8:56 horas de este domingo, momento en el que el 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada en la que se solicitaba asistencia para este montañero que iba en grupo.

El 1-1-2 estableció una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que realizó una primera valoración telefónica e indicó al alertante cómo actuar hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Además, se coordinó el dispositivo para concretar la ubicación de la víctima, situada en una zona escarpada y de difícil acceso, a unos 200 metros de la carretera SG-615.

Por ello, se movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores a bordo, una de ellas enfermera y se avisó a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Segovia.

Una vez localizado el herido, el helicóptero realizó una maniobra de apoyo de patín para facilitar el descenso del equipo de rescate.

Los efectivos accedieron hasta el montañero, le prestaron una primera atención en el lugar y procedieron a evacuarlo. Sin embargo, nada se pudo hacer por salvarle la vida, ya que el montañero falleció en el lugar.

Por su parte, la Guardia Civil se ha hecho cargo del procedimiento judicial.