Rescate extremo a cuatro jóvenes en una ladera helada en Peñalara tras varias horas y de madrugada

La Guardia Civil ha rescatado con éxito a cuatro jóvenes, tres adolescentes y un menor de edad, que se habían quedado bloqueados en una pendiente helada tras sufrir una caída y no podían progresar ni descender en la ladera norte de Peñalara, en la provincia de Segovia.

Según ha informado la Guardia Civil, uno de ellos pudo frenar al grupo con un piolet, quedándose los cuatro colgados sin poder moverse, lo que evitó que se precipitaran por la ladera cerca de 300 metros.

El rescate se llevó a cabo a través del GREIM Navacerrada de la Guardia Civil y los especialistas, tras conseguir llegar a los jóvenes y comprobar que todos se encontraban conscientes, aunque con principio de hipotermia y uno de ellos en shock, iniciaron maniobras técnicas con instalación de cuerdas en el hielo para garantizar un descenso seguro.

El operativo se desarrolló en condiciones especialmente adversas, con presencia de placas de hielo, bajas temperaturas y un elevado desgaste físico de los afectados, lo que incrementó la complejidad y duración del rescate.

El rescate, finalmente se prolongó durante varias horas, finalizando de madrugada con la evacuación a una zona segura, y siendo trasladados a Guadarrama, donde los padres del menor se hicieron cargo del grupo.