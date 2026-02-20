La Diputación de Segovia se reivindica como "referente de gestión" en la toma de posesión de la nueva viceinterventora

La joven Carmen Vargas-Machuca Sales ha tomado posesión esta mañana como nueva viceinterventora de la Diputación Provincial de Segovia, un año después de su incorporación como adjunta a la Intervención General.

Con este nombramiento, la institución culmina así su proceso de reestructuración y renovación generacional en su servicio de intervención, marcado por las recientes jubilaciones del anterior interventor, Pascual Navarrete, y del jefe de Contabilidad, Ángel Cristóbal. Este relevo se suma a la llegada en octubre de 2025 de María Luisa López como interventora.

El acto de toma de posesión ha estado presidido por el presidente de la institución, Miguel Ángel de Vicente, quien ha estado acompañado por funcionarios que han arropado a la nueva viceinterventora en este paso decisivo de su carrera.

Durante su intervención, el presidente provincial ha subrayado la importancia de este nuevo organigrama para que la Diputación se mantenga como "un referente de gestión en la provincia y de confianza para los ciudadanos".

De Vicente ha instado expresamente a Carmen Vargas-Machuca y a María Luisa López que "continúen haciendo las cosas más fáciles al resto de la institución provincial"; siempre con el objetivo último de que la Diputación pueda seguir haciendo de la cooperación con los responsables municipales su 'leitmotiv'.

En su discurso, De Vicente ha querido agradecer a Vargas-Machuca que haya apostado por la institución provincial para desarrollar su trayectoria profesional, valorando positivamente el "voto de confianza" que la joven técnica dio a la Diputación cuando se le propuso el cargo.

El presidente ha aprovechado la ocasión para celebrar el refuerzo general de los mecanismos de control y fiscalización de la casa, recordando que este impulso también ha llegado a la Secretaría General con la incorporación de Laura Álvarez como vicesecretaria a principios de 2024.

Finalmente, Miguel Ángel de Vicente ha reconocido la excelente labor del equipo saliente, pero se ha mostrado convencido de que la nueva dirección de Intervención hará el trabajo más ágil y sencillo y sigan haciendo de la Diputación una institución "cercana al ciudadano, pero sobre todo, moderna".