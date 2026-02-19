Tamara Gorro, de Miss Segovia a los brazos de Cayetano Rivera: la pareja de moda que nadie esperaba

Tamara Gorro en el certamen de Miss Segovia (izq.) y montaje de Tamara Gorro y Cayetano Rivera

Es el romance sorpresa del año. Tamara Gorro y Cayetano Rivera se han convertido en la pareja de famosos más perseguida del momento. Compartían amigos comunes desde hace años, pero la relación de la modelo y el torero habría comenzado hace tres meses, cuando empezaron a verse en secreto.

Ahora su primera foto tras un viaje a Dubai y Maldivas y una romántica comida en el centro de Madrid ya ha oficializado lo que, seguramente, sea una de las parejas del papel couché que más dará que hablar en los próximos meses.

Lo cierto es que pese a que la modelo siempre ha presumido de ser del municipio madrileño de Móstoles, sus verdaderas raíces están en Castilla y León. En concreto, en Segovia, donde nació el 18 de enero de 1987.

Con tan solo 21 años fue proclamada Miss Segovia 2008 en el certamen nacional que reunía a las mujeres más bellas de España. Gorro, que trabajaba como peluquera en esa época, no logró pasar de la primera ronda del concurso, aunque su vida a partir de ese momento dio un giro radical.

Ese mismo año dio el salto definitivo a la fama televisiva como tronista del programa Mujeres y Hombres y viceversa de Telecinco.

Desde entonces, su conexión con el público y su carisma ante las cámaras la llevó a ser uno de los rostros habituales en tertulias y realyties. ¡Qué tiempo tan feliz!, Supervivientes, Enemigos Íntimos, Sálvame, y actualmente en ‘Y ahora Sonsoles’, son solo algunas de las intervenciones televisivas más destacadas.

Sin olvidar su gran presencia en redes sociales como Instagram, donde la segoviana tiene una “gran familia virtual” como ella los denomina, con más de 2 millones de seguidores .

Respecto a su vida personal, la modelo contrajo matrimonio en 2012 con el futbolista Ezequiel Garay, con el que tiene dos hijos, aunque diez años después, en 2022, firmaron el divorcio.

Por su parte, Cayetano Rivera Ordóñez, hijo de Paquirri y Carmen Ordóñez, estuvo casado con Blanca Romero (2001-2004) y la presentadora Eva González (2015-2022). El torero tiene dos hijos, Lucía, de 26 años, a quien adoptó durante su primer matrimonio con la asturiana, y Cayetano, de 7 años, fruto de su relación con la andaluza.

Ahora, los caminos de Tamara Gorro y Cayetano Rivera se han unido, y sin duda es un amor que nadie esperaba. La flamante pareja comienza así una nueva etapa, que, según las primeras declaraciones de gente cercana tras varios noviazgos fallidos por ambas partes, “ahora sí que han encontrado la ilusión”.