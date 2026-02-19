Pepón Nieto para en Segovia en el estreno nacional de la obra ‘La pasión infinita’: “Muchas risas y ternura”

En los últimos años, el Teatro Juan Bravo de la Diputación y Pentación Espectáculos se han dado la mano varias veces para subir al escenario más importante de la provincia algunos de los estrenos nacionales más relevantes de la productora madrileña.

Algo que volverá a suceder en la tarde de mañana, viernes 20 de febrero, y del sábado 21, a las 20:30 horas, con ‘La pasión infinita’, un montaje producido por Pentación y Mixtolobo y protagonizado por Pepón Nieto.

Ha sido presentado esta mañana en una rueda de prensa en la que, además del vicepresidente de la Diputación, José María Bravo, y el director del Teatro, Marco Antonio Costa, ha estado presente todo el elenco de la obra y el director de la misma, José Troncoso.

“El Juan Bravo y Pentación ya se conocen bien y, de la misma manera que en la Diputación estamos convencidos de que cada estreno de esta productora es un éxito seguro, protagonizado, además, por algunos de los intérpretes más importantes de la escena española, en Pentación saben que el público segoviano es crítico, acertado y agradecido”, aseguraba José María Bravo.

Valoraba la presencia en Segovia de Pepón Nieto y garantizaba, a quienes vengan a alguna de las dos funciones, “muchas risas y mucha ternura y condescendencia hacia el personaje de Pepón, con el que, de algún modo, seguro que todos nos identificamos”. Y es que, como aseguran los encargados de poner el guion en escena, ¿quién no ha tenido alguna vez un sueño o una vocación y ha peleado por ello sin haber sido dotado del talento para ello? ¿o quién no ha conocido a alguien así?

Éste es, precisamente, el drama de José Antonio, quien desde bien pequeño ha tenido la pasión infinita de dedicarse al teatro, mientras todo su entorno le intentaba quitar de la cabeza la idea. Sin embargo, él daría cualquier cosa por ser actor y, ante la oportunidad de lograr su sueño, tras encontrar un anuncio que reza "Se busca actor. No se requiere experiencia", va a aprovecharla.

"Quería contar la historia de un pobre hombre que tiene la ilusión de ser actor", explicaba el director de 'La pasión infinita', José Troncoso, añadiendo que “muchos tenemos muchas ilusiones por ser otras cosas, ¿no? Él tiene la ilusión de ser actor, pero no ha sido llamado por las hadas del talento y es el actor más malo que hay en este mundo”. Para Troncoso, la obra es un "esperpento contemporáneo" de comedia y ternura, con influencias de Valle-Inclán, de Tadeusz Kantor o incluso de David Lynch y, según reconocía Pepón Nieto, productor también del montaje, “es una función escrita para los actores que estamos aquí”. “Yo estoy muy contento, asustado, emocionado y sobre todo estoy encantado de estar en el escenario junto a todos ellos”, afirmaba el intérprete.

Con mucho humor y con la idea de que a veces las personas no somos capaces de poner a un lado el deseo para asumir nuestras propias limitaciones, el público segoviano asistirá a las dos primeras representaciones de esta pasión infinita cuyo elenco completan Claudio Tolcachir, Ana Labordeta, Avelino Piedad y la pianista Lola Barroso. Aunque las entradas, puestas a la venta en taquilla y Tickentradas por 21, 23 y 25 euros para el público general y por 19, 21 y 23 euros para jóvenes de hasta veinticinco años, aún no se han agotado para ninguna de las dos funciones, se espera que el Juan Bravo vuelva a presentar un auditorio prácticamente lleno para acoger un nuevo estreno nacional; el primero de este 2026.