La Diputación de Segovia habilita 60.000 euros en ayudas para actos en pueblos contra la violencia de género

Unos menores junto a un profesor atienden a una actividad relacionada con la igualdad en un pueblo de Segovia

El área de Asuntos Sociales de la Diputación de Segovia ha habilitado un año más la convocatoria de subvenciones para actos en pueblos de menos de 20.000 habitantes contra la violencia de género y en favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

La línea de ayudas nace de la Unidad de Igualdad, Género y Diversidad bajo el régimen de concurrencia competitiva, con un presupuesto total de 60.000 euros. Existen dos modalidades en estas subvenciones, cada una dotada con 30.000 euros e incompatibles entre sí.

Una primera de ámbito comunitario, que contempla actos subvencionables como obras de teatro, concursos, cuentacuentos, conferencias, clubes de lectura, talleres, actividades deportivas, culturales, lúdicas o jornadas y exposiciones de promoción de la igualdad y contra la violencia de género.

También se incluyen talleres para familias, formación técnica en igualdad de oportunidades, fomento de masculinidades igualitarias, talleres de empoderamiento digital, de desarrollo personal para mujeres o de prevención de ciberviolencia, además de campañas de sensibilización, elaboración de material para puntos violeta, transporte para facilitar el acceso a estos recursos o fomento del asociacionismo femenino.

El objetivo es sensibilizar y formar a la población general en materia de igualdad. La segunda modalidad es de ámbito coeducativo y está dirigida a fortalecer la educación en valores de igualdad en los centros de enseñanza.

En este caso, aparecen como subvencionables la formación del profesorado en perspectiva de género, detección y actuación en caso de detectar algún caso de violencia de género o acoso por razón de género en el ámbito escolar. Se valora, asimismo, que la formación atienda especialmente a casos de nuevas ciberviolencias y riesgos digitales como el sexting, violencia sexual, grooming o bullying.

La ayuda también puede servir para material coeducativo, proyectos trasversales sobre igualdad en el currículo escolar, creación de espacios coeducativos, o proyectos y actividades concretas que promuevan la igualdad, prevengan conductas violentas y violencia sexual, desde la promoción de la diversidad y la educación afectivo-sexual.

El plazo máximo para presentar las solicitudes es hasta el próximo 13 de marzo y en la convocatoria se incluyen todas las actividades realizadas desde el 1 de enero hasta el 30 de octubre de 2026.

Las solicitudes han de formalizarse a través de la sede electrónica de la Diputación de Segovia. Cabe resaltar que los criterios de valoración benefician a los municipios de menor población, a quienes se les da una mayor puntuación. La resolución de las subvenciones se publicará en la página web de la institución provincial y el plazo para justificar la misma acabará el 31 de octubre de este año.