La Diputación de Segovia publica los pueblos que recibirán 715.000 euros del Fondo de Cohesión Territorial

La Diputación de Segovia destinará 714.277,66 euros del Fondo de Cohesión Territorial 2025-2026 a financiar actuaciones en municipios de menos de mil habitantes de la provincia.

La resolución con la relación de entidades beneficiarias e inversiones incluidas ha sido publicada este viernes, 13 de febrero, en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las ayudas se dirigen a inversiones vinculadas a infraestructuras y equipamientos de servicios municipales mínimos y obligatorios, así como a otros servicios considerados de interés comunitario, según el marco establecido en la convocatoria.

El programa permite financiar actuaciones realizadas desde el 3 de abril de 2025 y hasta el 30 de noviembre de 2026.

En el conjunto de la convocatoria, el Fondo de Cohesión Territorial 2025-2026 moviliza actuaciones en la provincia con un presupuesto estimado total de 2.164.477,73 euros, con proyectos de tipología diversa repartidos por distintos municipios.

La resolución también contempla exclusiones. Además de las entidades que no presentaron solicitud, han quedado fuera aquellas que no habían rendido la cuenta general de 2023 ante los órganos externos.

El diputado responsable del Área de Acción Territorial, Basilio del Olmo, ha defendido el alcance del programa y ha subrayado que “este tipo de programas se traducen en acciones concretas, reales y tangibles en muchos de los pueblos de nuestra provincia, que reciben una inyección y una ayuda imprescindibles para poder acometer algunas actuaciones en sus términos municipales que serían casi inabordables para ellos de tener que hacerlo en solitario”.