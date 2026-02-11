La Ruta de las Vaquillas recorre 11 pueblos de la provincia de Segovia para disfrutar del Carnaval a lo grande

Imagen de la presentación de la Ruta de las Vaquillas en Segovia. Fotografía: Diputación de Segovia.

El diputado de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, ha presentado esta mañana, junto a representantes de la Asociación Despertar Memoria, la Ruta de las Vaquillas Segovianas, que recorrerá once municipios en el fin de semana de Carnaval del 14 al 17 de febrero.

La programación de la ruta comenzará oficialmente la mañana del sábado 14 de febrero en Torre Val de San Pedro y, tras pasar por localidades como Arcones, Casla o Fuenterrebollo, culminará el martes 17 de febrero en Prádena.

Durante estos días, los asistentes serán testigos de la esencia del rito: el momento en que la vaquilla corre tras grandes y pequeños para asustarlos de forma festiva, seguido del sacrificio simbólico que marca el fin de la celebración.

Este acto final es el punto de encuentro de la comunidad, donde el pueblo se une para compartir la “sangre de la vaquilla” en forma de vino para despedir el desenfreno festivo antes de dar paso al comienzo de la Cuaresma.

Este itinerario cultural, recientemente presentado en Fitur bajo el paraguas de Turismo Provincia de Segovia, nace del impulso vecinal y el reconocimiento institucional a una tradición que forma parte esencial del patrimonio cultural inmaterial segoviano.

En este sentido, el también vicepresidente primero de la Diputación de Segovia ha querido destacar la importancia de este respaldo oficial señalando que “el reconocimiento del Carnaval de Arcones como Manifestación Tradicional de interés Cultural Provincial, y su posterior declaración como Bien de Interés Cultural dentro de las Mascaradas de Castilla y León, ha sido el catalizador de un movimiento de recuperación sin precedentes”.

Documentadas desde la época medieval, tal y como muestran diversas representaciones escultóricas en iglesias románicas, las Vaquillas han demostrado una resiliencia histórica extraordinaria, manteniéndose vivas incluso durante las prohibiciones de la Guerra Civil. Aunque la primera mención escrita para intentar prohibirlas en El Espinar data de 1880, el rito ha perdurado especialmente en la sierra y su entorno, consolidándose como un símbolo identitario.

Tal y como ha apuntado Bravo, “desde la institución provincial somos conscientes de que estas tradiciones no son solo reliquias del pasado, sino elementos vivos que fijan población y orgullo de pertenencia, por lo que el apoyo a proyectos como Despertar Memoria es una prioridad para garantizar que este legado pase de generación en generación”.

Este esfuerzo ha permitido documentar un total de sesenta y un pueblos con testimonios de este rito, de los cuales diecisiete mantienen la tradición activa hoy en día, ya sea por pervivencia natural o por un reciente despertar motivado por el valor patrimonial de la fiesta.

Por su parte, el presidente de la Asociación Despertar Memoria, David Soriano, ha subrayado el carácter colectivo y artesanal que define a estas figuras, explicando que “la vaquilla siempre se ha elaborado y se elabora en comunidad”. Asimismo, ha destacado que “la diversidad de materiales, desde armazones de madera hasta mimbres astados decorados con las mejores mantas, pañuelos de lana merina y cintas de seda, refleja la riqueza de un ajuar que es compartido por los mozos y quintos que las portan”.

Daniel Sacristán, miembro de la Asociación Despertar Memoria, ha hecho hincapié en que la Ruta de las Vaquillas “es una invitación a descubrir personajes tan fascinantes como los tripudos, que simbolizan el desenfreno con sus vientres rellenos de paja y son embestidos cómicamente por la vaquilla, o los remudaos y osos que completan un cuadro escénico único”.

Con esta iniciativa, Segovia no solo protege su historia, sino que ofrece una experiencia cultural auténtica que posiciona a sus mascaradas de invierno como un referente del turismo cultural y la etnografía nacional.

Ciclo de talleres formativos

Asimismo, dentro de los proyectos que ya tiene en marcha la Asociación Despertar Memoria destaca el ciclo de talleres formativos coordinados por el historiador, músico y folklorista Carlos Porro. Éstos se impartirán en horario de 17,00 a 20,00 horas en cuatro municipios de la Sierra y pondrán su foco en la recuperación y transmisión de la indumentaria tradicional serrana.

El programa se articula a través de distintos encuentros prácticos y divulgativos con el fin de entender la indumentaria tradiciones como un conjunto completo de saberes. Así las cosas, persigue el objetivo de mostrar cómo vestir no era un gesto aislado, sino el resultado de técnicas, usos sociales, materiales disponibles y formas de vida concretas.

El primero de ellos tendrá lugar en Navafría el 7 de marzo y estará enfocado en el peinado tradicional para abordar un aspecto habitualmente olvidado pese a ser esencial en la construcción de la imagen y el significado del traje. Los peinados no eran ornamentales, sino que respondían a criterios de edad, estado civil, contexto social o funcionalidad, y su recuperación permite completar una lectura fiel del vestir serrano.

La localidad de Santo Tomé del Puerto acogerá el 18 de abril un taller sobre baile segoviano que, más allá de su dimensión escénica actual, se planteará como un aprendizaje de los modos del baile tradicional y de los juegos de pareja que se han ido perdiendo con el paso de los años. Asimismo, servirá como herramienta para comprender cómo se vestía el cuerpo en movimiento; cómo interactuaban prendas, calzado y accesorios; y qué condicionantes se imponían sobre la indumentaria real de uso frente a versiones adaptadas o estandarizadas.

El 16 de mayo se celebrará en Torre Val de San Pedro un taller textil centrado en el tejido de cintas, ligas y ataderos, elementos aparentemente secundarios, pero fundamentales para el uso cotidiano del traje. Estas piezas cumplían funciones prácticas de sujeción, ajuste y resistencia, y su conocimiento permite recuperar técnicas artesanas vinculadas directamente a la autosuficiencia y a la economía doméstica serrana.

Por último, la charla sobre indumentaria serrana se celebrará en Matabuena el 23 de mayo para ofrecer una visión en conjunto, contextualizando prendas, materiales y usos desde una perspectiva etnográfica rigurosa. Su objetivo es alejar la indumentaria tradicional de interpretaciones genéricas o “floklorizadas” para devolverla a su contexto histórico y territorial y para entender el arte de vestir como un lenguaje cultural que habla de identidad, entorno y forma de vida.

Todos los talleres, salvo el de Matabuena que contará con entrada libre hasta completar aforo, tendrán un precio de diez euros, y los interesados podrán inscribirse a través del correo electrónico asociaciondespertarmemoria@gmail.com, donde se les confirmará la plaza y se les informará acerca de la forma de pago. En conjunto, este ciclo de talleres no busca recrear el pasado, sino preservar y transmitir un patrimonio cultural preciso y documentado con el fin de evitar su simplificación y garantizar que la memoria del vestir serrano se mantenga viva con conocimiento, criterio y fidelidad al territorio.