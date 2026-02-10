El pueblo de Segovia que es ciudad por orden del Rey: tiene lenguaje propio y un paraíso natural

Cantalejo solo tiene poco más de 3.000 habitantes, es municipio segoviano pero con categoría de ciudad. Así como suena.

Y es que ostenta con orgullo el título de ciudad desde hace casi un siglo, un reconocimiento que marcó un antes y un después en la historia de esta localidad segoviana.

La efeméride se conmemora cada 9 de febrero, fecha en la que, en 1926, el rey Alfonso XIII concedió oficialmente a Cantalejo la distinción de ciudad, valorando su crecimiento económico, social y demográfico.

Aunque el nombramiento llegó en el siglo XX, las raíces de este reconocimiento se hunden en el desarrollo experimentado durante el siglo XIX.

En esos años, Cantalejo vivió un notable aumento de población gracias a la llegada de inmigrantes de localidades cercanas. Jóvenes en busca de trabajo y de nuevas oportunidades encontraron en el municipio un lugar próspero, donde no solo se establecieron familias, sino también comercios y pequeñas fábricas.

En 1898, Cantalejo alcanzaba ya los 2.143 habitantes y se consolidaba como un importante centro de fabricación y comercialización de trillos y cribas, una actividad industrial que dio fama y prosperidad a la localidad. Este empuje económico fue clave para que, décadas después, se produjera el esperado reconocimiento real.

El 9 de febrero de 1926, Alfonso XIII firmó el Real Decreto por el que se concedía a Cantalejo el título de ciudad. Al día siguiente, la decisión se publicaba en la Gaceta de Madrid con estas palabras:

“Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la villa de Cantalejo, provincia de Segovia, por el creciente desarrollo de su agricultura, industria y comercio y constante adhesión a la monarquía, Vengo en concederla el título de Ciudad y a su Ayuntamiento el tratamiento de Excelencia.”

El decreto fue firmado en Palacio y refrendado por el entonces ministro de la Gobernación, Severiano Martínez Anido.

Un siglo después, Cantalejo ha vuelto a revivir aquel momento histórico con una emotiva celebración. El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa, Ana Rosa Zamarro, acompañada por José Luis Sanz Merino y Elisabet Lázaro, además de numerosos vecinos y más de un centenar de alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria “Los Arenales”.

Como inicio de los actos conmemorativos, se llevó a cabo una lectura teatralizada del Real Decreto desde el balcón del Ayuntamiento, seguida por la música tradicional de la dulzaina y el tamboril. La jornada concluyó con un pequeño aperitivo para los asistentes y el obsequio de tres tomos que recogen la historia de Cantalejo, ciudad desde hace cien años.

Entre los asistentes también se encontraban distintos alcaldes y diputados del Partido Popular, como José María Bravo, Pilar Martín y Mario Pastor, lo que subrayó la relevancia institucional del evento.

Gacería

Cantalejo es conocido históricamente como el gran centro triguero y trillería de España. Durante los siglos XIX y XX fue uno de los principales lugares de fabricación de trillos y cribas, herramientas fundamentales para la agricultura tradicional. Sus trilleros vendían estos útiles por toda España e incluso fuera del país, lo que dio gran prosperidad al municipio.

Otro rasgo muy singular es la gacería, una jerga o lenguaje propio usado tradicionalmente por los trilleros de Cantalejo. Servía tanto para comunicarse entre ellos como para mantener cierto secreto profesional. Hoy es un elemento cultural único que identifica al municipio.

El municipio está muy vinculado al Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, uno de los espacios naturales más espectaculares de Castilla y León. Esta cercanía ha marcado su historia y hoy es un atractivo turístico importante.