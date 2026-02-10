La Diputación de Segovia pone el relevo generacional y la economía circular en el centro de su hoja de ruta para 2026

El Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible de la Diputación de Segovia ha presentado su planificación para 2026 con dos prioridades claras: el relevo generacional en los negocios rurales y el impulso a la economía circular.

La diputada responsable, Magdalena Rodríguez, ha explicado que se trata de mantener las políticas que están funcionando y, a la vez, abrir nuevas vías para fijar población, sostener actividad y generar oportunidades en el medio rural.

Una de las principales novedades llegará en abril con una jornada sobre relevo generacional. La Diputación quiere conectar a emprendedores con propietarios de negocios próximos a la jubilación para evitar cierres y facilitar continuidades a través de traspasos, alquileres o proyectos vinculados a vivienda.

En paralelo, se mantendrán acciones formativas orientadas a la digitalización, con contenidos como la inteligencia artificial aplicada a los negocios. También se prevé revisar y ordenar los recursos provinciales de apoyo al emprendimiento para mejorar la coordinación.

En comercio de proximidad, la institución repetirá los bonos comercio y una campaña tipo ‘rasca-gana’, acompañadas de publicidad y plan de medios. Este bloque contará con 100.000 euros, que incluyen también acciones de modernización y materiales como bolsas de tela reutilizables.

Además, continuará la línea de ayudas a establecimientos de comercio rural minorista y venta ambulante, dotada con 220.000 euros, con el objetivo de sostener servicios esenciales en los municipios.

En sostenibilidad, seguirá Enreda en Verde y se prolongará ‘Sostejible en ruta’, con talleres itinerantes centrados en la reducción y reutilización de residuos textiles. La previsión es realizar entre 30 y 40 talleres con cofinanciación de los ayuntamientos.

Otra de las apuestas del año será el encuentro ‘Provincia Circular: Innovación, Territorio y Oportunidades’, en colaboración con la Junta, para mostrar posibilidades reales de economía circular en sectores como el agroalimentario, la bioeconomía, la construcción sostenible, la gestión de residuos o la energía.

En empleo, se mantiene el Programa de Empleo Provincial con 1.750.000 euros para contrataciones en entidades locales, con dos líneas en función del tamaño de los municipios.

En gestión del territorio, continuará el programa Montel, con 576.000 euros y 28 trabajadores durante diez meses en siete cuadrillas. A ello se suma Montel Seguro, con 177.000 euros, y la continuidad de la cesión de especies arbóreas para renaturalizar espacios públicos.

La Diputación licitará de nuevo el servicio de recogida y atención de perros abandonados y, dentro de ‘Territorios Rurales Inteligentes’, destinará 45.000 euros a la digitalización y monitorización de la red provincial de carreteras.

En fondos europeos, el Área seguirá prestando asistencia técnica a ayuntamientos y servicios para la gestión de proyectos con financiación comunitaria. La ejecución actual con fondos UE asciende a 11.955.352,13 euros.

Por último, la marca Alimentos de Segovia continuará su modernización, con más impulso en redes, nuevas acciones promocionales y la continuidad de ayudas por 120.000 euros para gastos corrientes de empresas y asociaciones adheridas.