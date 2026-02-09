Tomás Guasch e Isaías y Gedeón Guardiola triunfan en la Gala del Deporte de Segovia: “Cada año es más caro ser ganador”

Pasaban las siete de la tarde de este viernes cuando el escenario del Teatro Juan Bravo de la Diputación recibía a las gimnásticas de rítmica del Club Somai para abrir paso a una nueva Gala del Deporte, la 41ª, de la Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva.

Desde los discursos iniciales hasta el reconocimiento final a la trayectoria profesional de los jugadores de balonmano Isaías y Gedeón Guardiola y del periodista Tomás Guasch, ha estado marcada por el talento, la pasión, los gestos, la responsabilidad, el respeto, la emoción, el agradecimiento y el reconocimiento de socios, autoridades y premiados.

No en vano, la presidenta de la Asociación, Elena Gutiérrez, quien celebraba también la presencia en el acto de Jesús Álvarez, presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, no tenía ningún reparo en comenzar su discurso asegurando no imaginar “un periodista sin pasión, igual que no concibo un cura sin vocación o un soldado sin coraje”.

“No hay mayor responsabilidad que contar vuestras historias”, continuaba Gutiérrez, para pasar a reconocer a esas familias que “sostienen sueños” y a esos “entrenadores que dejaron huella mucho antes de lograr resultados” como partes imprescindibles de esas narrativas.

En una tarde en la que han sido otorgados treinta y dos galardones, la presidenta se detenía en su discurso de manera especial en algunos de los premiados, valorando, por ejemplo, la capacidad de Jorge de Frutos de llevar la ilusión desde el frontón de Navares de Enmedio hasta los colores de la Selección española de fútbol, o agradeciendo el gesto del jugador de fútbol sala Ángel Velasco ‘Lin’ de hacer el esfuerzo de volar, tras el entrenamiento, desde Mallorca para estar presente en la Gala, a pesar de tener que regresar mañana a la isla.

“Tu gesto es una muestra del respeto que tienes por Segovia, el cariño que sientes por esta Gala y la demostración de que el amor por el deporte no entiende de distancias”, afirmaba Gutiérrez.

Ambos premiados en la serie Oro -por ser el primer segoviano en debutar de manera oficial con la Absoluta, Jorge, y por proclamarse campeón de la Copa Intercontinental con el Palma Futsal, Lín-, eran los primeros en subir a recoger su premio en una categoría que también reconocía el campeonato del mundo de Kayak Cross Contrarreloj del piragüista David Llorente y el triple campeonato del mundo de Tiro Olímpico de Julio Jiménez.

“Es maravilloso que cada año se ponga más caro formar parte de este elenco de ganadores, pero es igual de doloroso tener que dejar fuera nombres que lucirían de la misma forma”, admitía en sus palabras Elena Gutiérrez, consciente de que, a lo largo de algo más de una hora y media, por el escenario del Teatro Juan Bravo pasarían deportistas de Élite como campeones, subcampeones o medallas de bronce en campeonatos de España y mundiales de deportes como triatlón, kickboxing, fútbol sala femenino o kilómetro vertical; representantes de España segovianas en el Mundial de Atletismo de Japón.

Un importante elenco de deportistas destacados en disciplinas como pelota, media maratón, ultramaratón, tenis de mesa, frontón, fútbol, fútbol sala, voleibol, pádel o campo a través. Como resumía en la intervención inaugural la presidenta, un importante número de “personas que dan lo mejor de sí mismas, que dejan huella y que construyen una historia que merece respeto y reconocimiento”.

Además, un año más la Asociación no dejaba pasar por alto algunas conmemoraciones importantes, como los noventa años de la carrera del Pavo -con mensaje reivindicativo de la figura de Perico Delgado por parte de Elena Gutiérrez incluido-, los cuarenta del club Amigos Tenis de Mesa o la labor realizada por la Escuela de Porteros Stop Gol durante quince años hasta su cese de actividad esta temporada.

También, el apoyo incondicional de la afición del Balonmano Nava y la dedicación de Alberto Miguel al deporte base desde el Quintanar o la de Íñigo Jimeno a la organización del Cross de Cantimpalos. Menciones especiales, todas ellas, que justifican las palabras que minutos antes Elena Gutiérrez le había dedicado a Tomás Guasch en agradecimiento a sus enseñanzas a la profesión: que “el deporte no sólo se informa, también se interpreta, se defiende y se ama”.

Y así, entre galardones, exhibiciones de gimnasia rítmica y también de taekwondo a cargo de RM Sport y de Jansu Gym, además de agradecimientos a todos y cada uno de los patrocinadores que hacen posible la celebración de la Gala año tras año, la fiesta llegaba a su fin con los premios a las trayectorias. En primer lugar, a la trayectoria local, para el juez de atletismo José Luis de Andrés. Posteriormente, los reconocimientos nacionales a Tomás Guasch y Gedeón e Isaías Guardiola.

Visiblemente emocionado, quien fuera capitán de ‘Los Hispanos’, y en representación también de su hermano Isaías, ausente en la Gala, recibía el premio a la Trayectoria Deportiva, después de poner fin a su carrera como jugadores en Nava de la Asunción, agradeciendo al municipio y a Segovia “el cariño que con el que nos habéis tratado”. Entre lágrimas, el ya exjugador de balonmano definía como “increíble llegar a un pueblo, a una provincia tan pequeñita y que te traten como en casa”. “Esto no lo habíamos planeado, finalizar nuestra carrera deportiva en Segovia; esto nos lo llevamos en el corazón”, reconocía.

Finalmente, y después de que Elena Gutiérrez hubiese instado a Tomás Guasch a recibir el Premio Pablo Fierro “como un agradecimiento sincero a una forma de entender el periodismo deportivo: comprometido, valiente, cercano y profundamente humano”, el periodista catalán recogía su galardón de manos de la propia presidenta y de las pequeñas Carlota y Begoña Fierro.

La mayor de las hermanas dedicaba también unas palabras al público, señalando que “gracias a este premio la memoria de mi padre sigue viva” y asegurando que “es un orgullo que lo tengan en sus casas profesionales que fueron referentes para mi padre”.

Entonces sí, en medio de la emoción del momento y haciendo gala de su carisma, entre bromas y emotivas palabras de agradecimiento a la Asociación, Tomás Guasch pedía a la ASPD no perder nunca una fiesta que reconoce a un mundo, el del deporte, “que forma gente de bien y eso es algo importantísimo”.

Así, y pidiendo por último que Luis de la Fuente “se lleve al Mundial al segoviano que no tenía con quién jugar en su pueblo” -porque esa historia merece marcar el gol que en 2010 marcó “el de Fuentealbilla”-, daba por finalizada una nueva Gala del Deporte que ha vuelto a dejar huella entre aficionados y profesionales del deporte de la provincia.