Una agradable visita y una gran invitación a Santa Águeda, 50 años fiesta de Interés Turístico Nacional

En lo que viene siendo la ronda de visitas a las instituciones, Yolanda Redondo y María Ángeles Redondo, alcaldesas de Zamarramala en la fiesta de Santa Águeda 2026, han hecho una visita, en la mañana de este jueves, 5 de febrero, al presidente de la Diputación de Segovia.

Todo, para trasladar a Miguel Ángel de Vicente su invitación a toda la provincia, a ser partícipe, el próximo 8 de febrero, de la celebración que cumple 50 años con la declaración de Interés Turístico Nacional.

Durante el breve encuentro, el presidente de la institución provincial, quien ha deseado que en medio de unos días tan lluviosos el tiempo ofrezca una tregua a las aguederas, ha reconocido también que gracias a la tradición generada desde Zamarramala, poco a poco la celebración de Santa Águeda está recuperando su esplendor

Todo con devoción e interés en numerosos municipios de la provincia, como también lo están haciendo otras fiestas de la tradición popular. Antes de despedir a quienes ya han recibido el bastón de mando de la ciudad, Miguel Ángel de Vicente ha querido obsequiar a ambas con dos de las publicaciones editadas por la Diputación: una relacionada con la indumentaria de Segovia y otra vinculada al carnaval de Arcones y otras fiestas de invierno en la provincia.