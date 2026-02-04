Alimentos de Segovia establece contactos directos con compradores de 15 países en el Salón H&T de Málaga

El puesto de Alimentos de Segovia en el Salón H&T de Málaga

Alimentos de Segovia, la marca agroalimentaria de la Diputación, ha vuelto a estar presente en el Salón H&T de Málaga, uno de los principales encuentros del sector de los hoteles, restaurantes y cafeterías (Horeca) a nivel nacional e internacional, donde ha arropado a sus socios locales en una nueva apuesta por la internacionalización.

En el evento, que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, los asistentes han podido conocer a los productores segovianos que, bajo el paraguas de Alimentos de Segovia, han estado participando desde el pasado lunes hasta este miércoles.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha acompañado a las empresas locales de Cervezas Artesanas Maltman, Cárnicas Tabladillo, Embutidos La Prudencia, Embutidos San Ignacio, Bodega Las Dos Antiguas, El Cochinillo Segoviano, El Asador de Segovia, Bodegas García Serrano, Miel Alma de Pueblo y El Asador de Segovia.

En su oferta, los productores han combinado la tradición, la calidad, el arraigo al territorio y la innovación. Rodríguez ha situado a H&T como una "oportunidad estratégica para nuestros productores, no sólo para afianzar su presencia en el canal profesional, sino también para abrir nuevas vías de comercialización en mercados internacionales que valoran el producto auténtico y de calidad".

En esta línea, Rodríguez ha destacado que la institución provincial sigue apostando "por acompañar al sector agroalimentario en espacios donde se generan contactos reales y oportunidades de negocio".

La feria, como en cada edición, ha contado con la visita de una delegación de compradores internacionales que han sido cuidadosamente seleccionados, integrada por 20 responsables procedentes de Ecuador, Estados Unidos, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, México, Egipto, Reino Unido y Suecia.

Se trata de especialistas en gastronomía gourmet, alimentación, tecnología, bebidas y equipamiento para los sectores Horeca y Hospitality. Durante estos días, los productores y los compradores han podido mantener reuniones para iniciar contactos directos, favoreciendo la proyección exterior de las marcas participantes.

En este contexto, en el mostrador de la Diputación de Segovia se ha celebrado una presentación conjunta de los productos representados, que ha estado centrada en las principales fortalezas del territorio y en las oportunidades de exportación, con posibilidad además de degustaciones.

"Hemos querido trasladar una imagen global de la provincia de Segovia como territorio productos, poniendo en valor la excelencia, la diversidad y el potencial de nuestros alimentos en mercados internacionales", ha subrayado la diputada provincial.

Rodríguez ha añadido que la presencia en estos eventos "refuerza el posicionamiento de Alimentos de Segovia como marca sólida, capaz de competir en entornos altamente profesionales y exigentes y contribuye al desarrollo económico y sostenible del medio rural".

La 28 edición de H&T ha reunido a más de 600 empresas y entidades especializadas, que han representado a 15 países, consolidándose de esta manera como una cita referente para la innovación, el negocio y la internacionalización en los sectores Horeca.