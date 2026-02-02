El pueblo de Segovia que estrena parque de bomberos: una inversión de más de 2,7 millones y 24 profesionales

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, ha realizado una visita esta mañana a las instalaciones junto a la alcaldesa del municipio

La red de seguridad de la provincia de Segovia da un paso definitivo. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha visitado este lunes las nuevas instalaciones del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) en Boceguillas, un centro que comenzó su actividad operativa el pasado 1 de febrero cumpliendo con los plazos institucionales previstos.

Acompañado por la alcaldesa de la localidad, Cristina Cristóbal, y diversos miembros de la Corporación municipal, De Vicente ha destacado que este hito culmina una etapa iniciada hace tres años.

"La Diputación no se toma sus compromisos a la ligera", ha afirmado el presidente, recordando que este parque se suma al de Palazuelos de Eresma (en funcionamiento desde el 1 de enero) para garantizar una respuesta rápida en todo el territorio.

El director técnico del SPEIS, Carlos Castro, ha subrayado la versatilidad del servicio. El parque de Boceguillas no solo atenderá incidencias rurales comunes, como incendios en chimeneas, sino que está diseñado para retos de alta complejidad técnica.

La ubicación es estratégica: la cercanía con la A-1, arteria principal que conecta la meseta con el norte de España, obliga al personal a estar especializado en accidentes con mercancías peligrosas y rescates viales de última generación.

Capacidad operativa y humana

El despliegue en Boceguillas es ambicioso para garantizar cobertura las 24 horas del día y tiene un equipo de 24 efectivos (18 bomberos y 6 jefes de dotación), a los que se sumará próximamente un sargento.

La flota está duplicada respecto al parque de Palazuelos. Incluye una bomba ligera (ideal para cascos históricos como el de Pedraza), una bomba rural pesada para condiciones extremas, un vehículo de intervención rápida y un camión de altura.

Además, a finales de mes se incorporará una bomba nodriza pesada con capacidad para 11.500 litros.

La inversión total refleja la prioridad que la institución provincial ha otorgado a este proyecto. El edificio, de 745 metros cuadrados construidos sobre una campa de 1.100 metros, ha supuesto una inversión de 1,22 millones de euros.

A esta cifra se suman aproximadamente 1,5 millones de euros destinados exclusivamente a la adquisición de la flota de vehículos.