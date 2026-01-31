La receta del éxito del turismo para la provincia de Segovia: supera por primera vez el millón de pernoctaciones

El turismo en la provincia de Segovia cerró 2025 con un balance muy positivo, marcado por una elevada actividad en el conjunto de los alojamientos turísticos y, de manera destacada, por un récord histórico en el sector hotelero.

Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), los hoteles segovianos superaron por primera vez el millón de pernoctaciones a lo largo del año.

De acuerdo con la Coyuntura Turística Hotelera del INE, los establecimientos hoteleros de la provincia recibieron en 2025 un total estimado de 574.220 viajeros, que generaron 1.020.585 pernoctaciones.

La estancia media se situó en 1,78 noches, un dato estable que refleja el perfil diverso de los visitantes, tanto de ocio como de carácter profesional.

La demanda turística se mantuvo activa durante todo el año, con los mayores volúmenes de viajeros y pernoctaciones concentrados en los meses de verano, especialmente en julio y agosto. La primavera y el otoño también registraron buenos niveles de actividad, mientras que los primeros meses del año presentaron una menor afluencia, una pauta habitual en los destinos de interior.

Casa Rural Casas de la Fuente Cedida

El turismo nacional continuó siendo mayoritario en los hoteles de la provincia, con más de 446.000 viajeros residentes en España, frente a más de 128.000 procedentes del extranjero.

En términos de pernoctaciones, los visitantes nacionales concentraron más de 761.000 noches, mientras que los viajeros internacionales generaron cerca de 259.000.

Apartamentos y campings

Junto a los hoteles, el resto de tipologías de alojamiento turístico mantuvieron una intensa actividad durante 2025. Los alojamientos de turismo rural superaron los 105.000 viajeros acumulados hasta el mes de noviembre, con estancias medias superiores a los dos días, lo que confirma el atractivo del medio rural segoviano para quienes buscan naturaleza, patrimonio y tranquilidad.

Por su parte, los apartamentos turísticos registraron más de 35.500 viajeros hasta noviembre, con estancias en torno a las dos noches, consolidándose como una opción complementaria dentro de la oferta de alojamiento de la provincia.

A ello se suma la actividad de los campings, que contribuyen a diversificar el perfil del visitante y a reforzar la capacidad de acogida del territorio.

Aunque los datos definitivos de todas estas tipologías aún no están cerrados para el conjunto del año, los indicadores disponibles apuntan a un ejercicio de elevada demanda, con una actividad turística repartida por el conjunto de la provincia, tanto en municipios de mayor tamaño como en localidades del medio rural, favoreciendo un reparto más equilibrado de los beneficios del turismo.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha destacado que “este balance es el resultado del trabajo coordinado que se viene realizando desde la Diputación de Segovia junto a empresarios, asociaciones y profesionales del sector turístico”, subrayando que “la colaboración público-privada es clave para seguir avanzando hacia un modelo turístico equilibrado, capaz de generar actividad económica y oportunidades en todos los municipios de la provincia”.

Desde la Diputación de Segovia, a través del Área de Turismo y de Turismo de la Provincia de Segovia, se continúa trabajando en acciones de promoción, planificación y apoyo al sector, con el objetivo de reforzar la competitividad del destino y avanzar en la desestacionalización, a la espera de la publicación de los datos definitivos del INE correspondientes a 2025 para el conjunto de los alojamientos turísticos.