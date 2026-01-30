El PP lleva al Congreso el "caos" del autobús de Segovia-Madrid: "El ministro abandona a los usuarios"

Los diputados del PP por Segovia, María Cuesta y Pablo Pérez, han llevado al Congreso de los Diputados una batería de preguntas parlamentarias sobre el "caos" del servicio de autobús entre la provincia segoviana y Madrid y han acusado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de "abandonar a los usuarios".

Para los 'populares', existe un "cada vez más evidente abandono" hacia la provincia de Segovia que se refleja en "una sucesión de decisiones y problemas que afectan directamente a la movilidad, la seguridad y la vida diaria de miles de personas".

Los políticos segovianos exponen que durante las últimas semanas la provincia de Segovia "ha vuelto a ser objeto de actuaciones ministeriales que generan perjuicios claros sin ofrecer alternativas ni explicaciones suficientes".

A las limitaciones de velocidad de la línea de AVE entre Segovia y Gacillán, a las "numerosas incidencias" ferroviarias de 2025 y 2026, y al "intento" del Ministerio de trasladar al Ayuntamiento de El Espinar una factura de 580.000 euros por el socavón de la N-VI, han denunciado que se suma ahora la situación que se está viviendo en el transporte por carretera en los desplazamientos diarios a la capital.

En este contexto, Cuesta y Pérez han preguntado al Gobierno de España por las incidencias "reiteradas" en los servicios de autobús, por la "falta de información" a los viajeros cuando se producen retrasos o cancelaciones y por el papel que está llevando a cabo el Ministerio de Puente en la supervisión y garantía de un servicio que es "esencial para trabajadores, estudiantes y familias".

"Cuando fallan el tren y el autobús, lo que falla es el Ministerio, no los ciudadanos", ha precisado Pablo Pérez. El diputado ha apuntado que "lo preocupante no solo es que se produzcan incidencias, sino que el Ministerio no anticipe, no coordine y no actúe con rapidez cuando Segovia se ve afectada".

"Estamos viendo cómo se repite el mismo esquema: problemas en la alta velocidad, problemas en la red convencional, conflictos en carreteras estatales y ahora también dificultades en el transporte por carretera, siempre sin una respuesta política a la altura", ha manifestado.

Por otro lado, María Cuesta ha señalado que Segovia necesita un Ministerio que "ejerza como tal, que planifique y que supervise correctamente los servicios, no uno que se limite a reaccionar tarde o a mirar hacia otro lado".

De esta manera, ha destacado que las empresas operadoras "cumplen su función" y ha aclarado que es el Ministerio de Transportes el que "debe garantizar que los ciudadanos reciban información, seguridad y fiabilidad en sus desplazamientos".

En el PP han denunciado que la cartera dirigida por Óscar Puente está "acumulando decisiones que, en conjunto, están deteriorando seriamente la movilidad de la provincia, afectando a la competitividad, al acceso al empleo y a la calidad de vida de los segovianos".

"No es aceptable que Segovia encadene incidencias ferroviarias, restricciones de velocidad, conflictos en infraestructuras estatales y ahora también problemas en el transporte por carretera sin que nadie asuma responsabilidades políticas", ha criticado Pérez.