Un famoso restaurante felicita al Rey Felipe VI por su 58 cumpleaños con cariño: “Visitas que quedan en la memoria”

El Mesón de Cándido ha tenido un recuerdo muy especial para el Rey Felipe VI, que este 30 de enero ha cumplido 58 años.

“Hoy celebramos el cumpleaños de S.M. el Rey Felipe VI. Un día muy señalado para nosotros porque hemos tenido el honor de recibirle en el Mesón de Cándido, y también a lo largo de los años a varios miembros de su familia, desde que era muy joven, tras celebrar su 18 cumpleaños”, han afirmado desde el famoso restaurante, a través de sus redes sociales.

Desde el establecimiento hostelero han recalcado que “son visitas que quedan en la memoria” igual que “lo hacen las fotografías en nuestras paredes” o “las firmas en el libro de visitas y los recuerdos” que atesoran con respeto y cariño.

“Gracias por confiar en nosotros para momentos tan especiales, S.M. el Rey. Hoy levantamos nuestras copas por usted y por muchos años más de salud, dedicación y servicio”, han finalizado desde el Mesón de Cándido.