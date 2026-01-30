La Diputación de Segovia, Premio Fundos por un proyecto que confía en los vecinos de sus pueblos contra la soledad

La Diputación de Segovia está de enhorabuena. En este caso concreto el Área de Asuntos Sociales de la institución provincial después de recibir el premio Fundos a la Innovación Social en Castilla y León.

Todo en la categoría Innovación Social Pública y gracias al programa que lleva el nombre de ‘Vecin+s Puerta con Puerta: Redes de Solidaridad”.

Un proyecto que activa y organiza la solidaridad vecinal para prevenir la soledad no deseada y también para detectar situaciones de vulnerabilidad en los municipios de la provincia segoviana.

A través de diálogos comunitarios y una red de ciudadanía sensibilizada, se genera un sistema de alerta temprana cercano, respetuoso y no invasivo. El proyecto fortalece los vínculos comunitarios, mejora la coordinación con los Servicios Sociales y multiplica su capacidad preventiva sin aumentar recursos. Su metodología es sencilla, replicable y sostenible, creando una cultura de cuidado mutuo que transforma la vida de las personas y refuerza la cohesión social en el territorio.

Tal y como se destaca en el documento de candidatura, su misión es promover una red comunitaria de apoyo mutuo que prevenga la soledad no deseada y la vulnerabilidad, fortaleciendo la solidaridad vecinal y la detección temprana desde la cercanía, la confianza y la colaboración con los Servicios Sociales. Además, se trata de activar y acompañar a la ciudadanía para que forme parte, de manera responsable y respetuosa, del bienestar colectivo de su comunidad.

Este proyecto nace a partir de la Estrategia de Innovación 2021-2025 del Área de Asuntos Sociales de la Diputación que incluye, dentro de la segunda línea del vector Estrategia de Apoyos y Cuidados de Larga Duración, la actuación “Comunidades que Cuidan”. Ésta propone generar sinergias con los cuidados de larga duración mediante intervenciones de corte comunitario que permitan mantener la integración de las personas en su comunidad, mediante actuaciones orientadas a mejorar la accesibilidad en los municipios para facilitar la independencia funcional, la seguridad y la comodidad; actuaciones orientadas a prevenir y paliar la soledad no deseada, apoyadas en la promoción y el apoyo a las redes naturales de solidaridad; y elaborar una herramienta que permita realizar una exploración sistemática de las necesidades comunitarias.