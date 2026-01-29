Revolución turística en Segovia: un nuevo Centro de Interpretación del Acueducto para sumergirse en la historia

Revolución turística en Segovia. La empresa Ferrovial inició este jueves las obras de construcción del Centro de Interpretación del Acueducto y la Cultura del Agua de Segovia, la actuación de mayor envergadura del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Segovia Fluye’, puesto en marcha por el Ayuntamiento y financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Plan ‘Segovia Fluye’ cuenta con un presupuesto total de 4,4 millones de euros, de los cuales 2,6 corresponden a la ejecución de este centro de interpretación, concebido como un elemento clave para el impulso del turismo cultural en la ciudad y como complemento a la visita al Acueducto, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

El edificio se desarrollará en tres niveles bajo rasante, en el subsuelo de las explanadas donde hasta ahora se ubicaban los aparcamientos de taxis y motocicletas de la plaza de la Artillería y el inicio del paseo de Santo Domingo de Guzmán. El centro contará con una superficie pública de 1.320 metros cuadrados y un total construido de hasta 2.350, distribuidos en diversos espacios que incluirán recepción, salas de información, áreas de exposición permanente y temporal, salas de conferencias, espacios multiusos, tienda y cafetería.

El proyecto ha sido concebido para integrarse plenamente en su entorno, sin alterar las vistas del conjunto monumental. Las cubiertas permitirán mantener la funcionalidad del espacio libre sobre rasante y garantizarán una adecuada integración paisajística.

El objetivo es crear un espacio interactivo y multimedia que invite al visitante a recorrer los más de 15 kilómetros de longitud del acueducto, poniendo en valor sus más de 2.000 años de historia, su relevancia arquitectónica, el contexto histórico en el que se erigió y sus valores culturales y ambientales.

El plazo inicial de ejecución previsto es de 20 meses, si bien la empresa adjudicataria tratará de reducirlo en la medida de lo posible.

Parada de taxis

En relación con la parada de taxis de la Plaza Oriental, mientras se desarrollan las obras, se mantendrá el espacio de estacionamiento situado al final de Vía Roma, junto a la acera donde se ubicaba habitualmente la parada, y se habilitará también una nueva frente al Hotel Eurostars.

Durante este periodo se trabajará de manera coordinada con los profesionales del sector para definir una ubicación definitiva y adecuada en este entorno.