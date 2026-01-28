Segovia seduce a la televisión asiática y se postula como escenario para grabar un exitoso programa de viajes

Responsables de una productora audiovisual taiwanesa han visitado estos días la provincia de Segovia con un objetivo claro: evaluar el territorio como posible escenario para el programa de viajes y aventura ‘What a trip’.

Esta visita técnica es el fruto del trabajo de coordinación que la Segovia Film Commission, organismo integrado en el Área de Turismo de la Diputación, viene realizando desde hace semanas, y refuerza su papel como interlocutora clave para la llegada de grandes producciones, consolidando la proyección exterior de todo el territorio segoviano.

Durante su estancia, los productores han visitado algunos de los puntos más icónicos de la provincia y espacios representativos de la diversidad paisajística y patrimonial de la provincia.

Entre los lugares visitados se encuentran la ermita de San Frutos y las Hoces del río Duratón, Pedraza, el Real Sitio de San Ildefonso y la Real Fábrica de Cristales, así como el Acueducto y el Alcázar de Segovia, el monasterio de Santa María del Parral y la localidad de Valverde del Majano.

Con estas visitas se quiere valorar de manera directa el potencial de cada enclave como posible escenario de grabación y tener en cuenta tanto sus valores visuales como las condiciones logísticas y técnicas necesarias para esta producción.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha valorado muy positivamente este encuentro, señalando que refleja el "trabajo constante" para posicionar a Segovia como un plató de rodaje atractivo. Según Figueredo, la provincia ofrece una "combinación muy sólida de patrimonio, naturaleza y accesibilidad" que es muy valorada por las productoras extranjeras.

Desde la Diputación se subraya además que la industria audiovisual es una herramienta estratégica. El impacto no se limita solo al gasto directo durante los días de grabación, sino que funciona como una potente campaña de marketing internacional.

El objetivo final es que la aparición de Segovia en ‘What a trip’ genere nuevas oportunidades vinculadas al turismo a medio y largo plazo, atrayendo a viajeros que busquen descubrir los escenarios vistos en televisión.