Trasladan al hospital a un adolescente de 15 años tras ser atropellado en Segovia

Un adolescente de 15 años ha sido trasladado al Hospital de Segovia tras sufrir un atropello por parte de un turismo en la tarde de este martes, 27 de enero, en la capital.

La sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 17:44 horas en la que se informaba que el atropello había ocurrido en la avenida Vicente Aleixandre, a la altura del número 2.

El aviso se ha trasladado a la Policía Nacional y a la Policía Local, además de a los servicios de emergencias de Sacyl, que han movilizado recursos para atender a la víctima.

Tras una primera valoración en el lugar, el personal sanitario ha decidido trasladar al joven hasta el centro hospitalario para atenderle más exhaustivamente de las heridas sufridas.