Rescatadas 140 personas, entre ellas 25 menores y dos embarazadas, tras la avería en la estación de esquí de La Pinilla

La Guardia Civil llevó a cabo, en la mañana del sábado, 24 de enero, el auxilio y rescate en la estación de esquí de La Pinilla, tras producirse una avería en la línea de telesillas, que dejó a numerosos usuarios inmovilizados en diferentes zonas de la instalación.

Gracias a la rápida intervención y despliegue de unidades de la Guardia Civil de Segovia pertenecientes al GREIM, SEPRONA, Seguridad Ciudadana, USECIC y Tráfico, tras recibirse diversos avisos de los servicios de emergencia, se verificó la situación, siendo evacuadas aproximadamente 140 personas, entre ellas 25 menores y dos mujeres embarazadas mediante diferentes medios.

Incluyendo motos de nieve, sillas y desplazamiento a pie, garantizando la evacuación de los afectados de forma segura y estableciéndose controles de acceso para facilitar la movilidad de los vehículos de emergencia.

Además, se mantuvieron movilizadas unidades de otras Comandancias limítrofes de Castilla y León, listas para intervenir en caso necesario, con el objetivo de evitar que la incidencia adquiriera mayor gravedad.

El incidente subraya la eficacia de la coordinación entre la Guardia Civil y los servicios de emergencia, Sacyl, Protección Civil, Cruz Roja y personal técnico de la propia estación ante situaciones de riesgo en instalaciones de montaña, garantizando la seguridad de los usuarios, registrándose 18 personas por afecciones leves, entre ellas casos de hipotermia, un traumatismo craneal y un episodio de ansiedad.

La intervención concluyó con éxito, quedando la situación completamente controlada gracias a la coordinación entre los servicios actuantes.