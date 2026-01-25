Tres heridos, entre ellos un niño de 8 años, tras un accidente de tráfico en el puente de un pueblo de Segovia

Tres personas han resultado heridas tras la salida de vía de un turismo en el punto kilométrico número 23 de la SG-211, en el puente de la localidad segoviana de Aguilafuente, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

Las mismas fuentes han añadido que el suceso se ha producido a las 20:08 horas de la tarde del sábado, 24 de enero, y han solicitado asistencia para atender a un menor de 8 años y una mujer de 43 que se han golpeado en la cabeza y también para el conductor, un hombre.

Se ha dado aviso a Tráfico de Segovia y a Sacyl que ha movilizado asistencia sanitaria al lugar.