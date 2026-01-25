Tres heridos, entre ellos un niño de 8 años, tras un accidente de tráfico en el puente de un pueblo de Segovia
El suceso se ha producido a las 20:08 horas del sábado.
Tres personas han resultado heridas tras la salida de vía de un turismo en el punto kilométrico número 23 de la SG-211, en el puente de la localidad segoviana de Aguilafuente, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.
Las mismas fuentes han añadido que el suceso se ha producido a las 20:08 horas de la tarde del sábado, 24 de enero, y han solicitado asistencia para atender a un menor de 8 años y una mujer de 43 que se han golpeado en la cabeza y también para el conductor, un hombre.
Se ha dado aviso a Tráfico de Segovia y a Sacyl que ha movilizado asistencia sanitaria al lugar.