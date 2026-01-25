El archiconocido periodista Jesús Álvarez (67) visita Segovia para repasar sus 50 años de trayectoria

Jesús Álvarez fue presentador de los deportes del Telediario de La 1. RTVE

El presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, Jesús Álvarez presentará su libro ‘Cerca de las estrellas’ en Segovia.

Será el próximo sábado 7 de febrero a las 12:00 horas en la Casa de la Lectura, gracias a la organización de la Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva y la colaboración del Ayuntamiento de Segovia, desde el Instituto Municipal de Deportes y la Concejalía de Cultura.

El que fuera la cara más conocida de los deportes del Telediario de TVE ha escrito este libro de memorias desde el que repasa sus casi 50 años de trayectoria profesional y personal.

Desde sus páginas cargadas de honestidad, emoción y un profundo amor por la comunicación, nos invita a recorrer los momentos más intensos y decisivos de su vida.

En un relato único que solo él podía ofrecer, Jesús Álvarez nos transporta a los entresijos de la televisión y la radio en España, recordando anécdotas junto a figuras míticas y revelando las vivencias que le marcaron casi cincuenta años de carrera.

Es un homenaje a sus padres, a sus colegas y a todos aquellos que lo acompañaron en el camino, escrito con la autenticidad de quien ha vivido intensamente cada página de su historia.

Todo ello lo contará en esta presentación en la que le acompañará la presidenta de la ASPD, Elena Gutiérrez, al día siguiente de la Gala del Deporte que se celebrará en el Teatro Juan Bravo para reconocer a los mejores deportistas segovianos del año, en la que también estará presente Álvarez.

La entrada a la Casa de la Lectura es libre hasta completar el aforo y, al término de la presentación, habrá venta de libros y el autor firmará ejemplares a todo aquel que lo desee.