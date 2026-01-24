Terror en la estación de esquí de La Pinilla: se para el telesilla con muchas personas montadas con frío y asustadas

El Servicio de Emergencias 112 ha informado de que, desde las 12:37 horas de este sábado, 24 de enero, han comenzado a recibir llamadas que alertaban de un problema en el telesilla de la estación de esquí de La Pinilla, en Segovia.

Según indicaban los alertantes, el telesilla está parado desde hace media hora y hay muchas personas montadas en las sillas que “tienen frío y están asustadas”.

Desde el 1-1-2 se ha informado al Centro Coordinador de Emergencias, a los bomberos, a la Guardia Civil (COS) de Segovia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que ha movilizado recursos al lugar.

Desde la estación de esquí comunican que hay una incidencia con los carriles.

El CCE ha movilizado el grupo de rescate de la Junta de Castilla y León y a las agrupaciones de Protección Civil de Riaza y de La Granja.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias han indicado, a eso de las 14:00 horas, que que han logrado evacuar a todas las personas que se encontraban en el telesilla y hay recursos sanitarios en el lugar para atender a aquellas personas que lo necesiten, aunque no hay confirmación de heridos.

El GREIM y el personal sanitario de Sacyl se encuentran en zona para atender a aquellas personas que lo requieran.

El helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León se ha desmovilizado por la mala meteorología en la zona.