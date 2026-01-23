Segovia enamora con sus embutidos, cortezas, cervezas y vinos en la Noche Q: “Es un escaparate excepcional”

La marca Alimentos de Segovia ha vuelto a estar presente en la Gala de la Noche Q de Calidad Turística, que se ha celebrado en el Palacio de Cibeles de Madrid, dentro de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Allí ha consolidado su papel como embajadora del producto agroalimentario segoviano y ofreciendo una experiencia gastronómica de primera calidad, basada en productos locales y también de kilómetro cero.

En esta edición, la marca de la Diputación de Segovia ha apostado, de nuevo, por una degustación variada y cuidada. Con platos calientes elaborados, quesos artesanos, embutidos, cortezas, cervezas artesanas y una amplia variedad de vinos.

En el espacio expositivo de Alimentos de Segovia han participado varios de sus socios, que han tenido la oportunidad de mostrar directamente al público la calidad y el origen de sus productos. Entre ellos, han acudido a este espacio único, Embutidos Eresma, Quesos El Molinero, Espirulina de Valsaín, Bodega Las Dos Antiguas, varios representantes de la DOP Valtiendas y la cervecera artesana Maltman.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, acudió anoche al evento donde destacó que “la Noche Q es un escaparate excepcional para dar visibilidad al trabajo de nuestros productores y para seguir posicionando a Alimentos de Segovia como sinónimo de calidad, autenticidad y compromiso con el territorio”.

Asimismo, Rodríguez subrayó que “apostar por el producto local y de kilómetro cero no sólo es una garantía de excelencia gastronómica, sino también una forma de apoyar al medio rural, generar empleo y preservar la identidad de nuestra provincia”.

La gala ha sido el escenario donde el Instituto de Calidad Turística Española (ICTE) ha entregado sus Premios Q 2025 a diversas empresas y entidades que destacan por su labor en el sector turístico, con especial énfasis en la calidad y la sostenibilidad. La Red Pública de Albergues del Camino de Santiago, el Ayuntamiento de Marbella y la sala de conciertos de Murcia Garaje Beat Club han sido los galardonados con los Premios Q. En el caso de la provincia de Segovia, la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León ha recibido un diploma de reconocimiento por su apuesta por la calidad en el servicio de su actividad y la prestación del servicio al cliente

Con su participación en este tipo de citas, Alimentos de Segovia continúa afianzando su posición como un referente de excelencia en el sector agroalimentario, llevando los sabores tradicionales de la provincia a eventos de alcance nacional y reforzando una marca que representa calidad, origen y confian.