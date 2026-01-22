Herido un trabajador de 25 años tras engancharse un brazo en la máquina de una lavandería de Segovia
Ha sido trasladado al Complejo Asistencial de la capital segoviana.
Más información sobre sucesos: Cae por un terraplén tras volcar con su turismo en la provincia de León: una mujer de 68 años atrapada
Un trabajador de 25 años ha resultado herido tras engancharse un brazo en una máquina de lavar de una lavandería de Segovia en un accidente laboral que se ha producido a las 17:44 horas de esta tarde de jueves, 22 de enero, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.
El suceso se ha producido en un local ubicado en el número 9 de la calle Gremio del Cuero y los alertantes han dado aviso a la sala del 112.
A continuación, se ha avisado a la Policía Local de Segovia, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil al lugar.
Sacyl ha trasladado en la UVI móvil al herido hasta el Complejo Asistencial de Segovia.